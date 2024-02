Gap Inc. heeft nieuwe creatief directeur die ook als CCO voor Old Navy aan de slag gaat

Gap Inc. benoemt Zac Posen tot uitvoerend vicevoorzitter en creatief directeur van Gap Inc., én ook als Chief Creative Officer van Old Navy, dat maakt het Amerikaanse modebedrijf bekend in een persbericht. Posen neemt 25 jaar aan ervaring met zich mee in onder andere couture, ready-to-wear, accessoires en kostuumontwerp.

Als creatief directeur van Gap Inc. zal Posen hand-in-hand werken met Richard Dickson, de voorzitter en Chief Executive Officer van Gap Inc., en dient hij als creatieve partner. In zijn rol zal Posen fungeren als cultureel curator. Als CCO van Old Navy richt Posen zich op het leiden van het ontwerp-, merchandising-, en marketingteam. Hierbij werkt hij nauw samen met Haio Barbeito, de voorzitter en CEO van Old Navy.

Zac Posen nieuwe creatief directeur bij Gap

“Gap Inc. en haar merken hebben de Amerikaanse mode en popcultuur decennialang gevormd. Er is bovendien zoveel potentieel bij Old Navy. Ik sta te popelen om bij Gap Inc. aan de slag te gaan nu het bedrijf in het hele portfolio nieuw leven inblaast. Het merk heeft geweldige producten, ervaringen en een nieuwe cultuur van creativiteit”, aldus Posen over zijn benoemingen.