Gap Inc. vindt nieuwe Chief Technology Officer in Sven Gerjets

Gap Inc. heeft een nieuwe Chief Technology Officer (CTO) die de digitale expertise van het merk gaat versterken. Sven Gerjets zal deze functie vervullen, zo maakt Gap bekend in een bericht aan het team dat later is gepubliceerd.

De nieuwe CTO rapporteert rechtstreeks aan Gap’s Chief Executive Officer Richard Dickson. Gerjets en Dickson zijn geen onbekenden van elkaar. De twee werkten beiden voor speelgoedfabrikant Mattel. Dickson maakte vorig jaar de overstap naar Gap, waarna Gerjets nu volgt.

Gerjets is volgens Dickson een geboren technologieleider met een “veelgeprezen staat van dienst in meerdere sectoren die strategische en culturele transformatie in het technologielandschap heeft geleid”. Zo gaf hij leiding onder andere leiding aan Mattel, waarbij hij legacy platforms heeft getransformeerd naar digital-first omgevingen en direct-to-consumer technologie heeft gemoderniseerd ter ondersteuning van front-end orderbeheer, magazijnbeheer en point-of-sale oplossingen. Daarnaast zou hij inclusie belangrijk vinden en streven naar “voortdurende verbetering en strategisch inzicht”.