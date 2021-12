‘Geen nieuwe CEO voor FNG, Alain Hellebaut wordt uitvoerend voorzitter’

Alain Hellebaut treedt per 31 december aan als uitvoerend voorzitter bij modebedrijf FNG, zo blijkt uit berichtgeving van De Tijd. In plaats van een nieuwe CEO te kiezen na het onverwachte ontslag van Paul Lembrechts in oktober, kiest FNG nu dit pad.

Lembrechts kondigde op 20 oktober aan te vertrekken bij FNG. Het concern had daarna twee opties: een tijdelijke CEO aantrekken van buiten de organisaties, of een van de andere bestuurders uitvoerende taken geven. Het werd dat laatste. Hellebaut is op dit moment nog voorzitter van de raad van bestuur, maar krijgt vanaf 31 december een iets ander takenpakket.

Dat betekent niet dat Hellebaut hetzelfde gaat doen als Lembrechts. Hij zal ‘enkele specifieke operationele taken doorschuiven naar externe juridische en financiële adviseurs’, zo schrijft De Tijd.

Hellebaut is momenteel ook CEO van speelgoedketen Maxi Toys. Die positie houdt hij aan wanneer hij als uitvoerend voorzitter bij FNG begint.