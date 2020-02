Geheugenopfrisser: Raf Simons’ carrière in vogelvlucht

De stappen van Belgisch ontwerper Raf Simons worden al jaren nauw in de gaten gehouden. Meest recent staat zijn avontuur bij Calvin klein nog in ons collectieve geheugen gegrift. Simons is echter meer dan zijn laatste werkplek. Daarom een kleine geheugenopfrisser in de vorm van een interactieve kaart.

Na maanden van speculatie klonk afgelopen weekend het verlossende woord. Raf Simons gaat aan de slag bij Prada. Hier zal hij samen met Miuccia Prada de creatieve leiding hebben over het merk. Het is niet het eerste grote modehuis waar de Belgische ontwerper aan het hoofd van staat. Simons heeft zijn strepen in de mode industrie zeker al verdient.

Afgelopen november sprak Raf Simons nog tijdens de Belgische Fashion Talks. De ontwerper meldde dat het nooit de bedoeling was geweest om voor grote modehuizen te gaan werken. Uit zijn gesprek op het podium kwam enige frustratie naar voren over het werken voor modehuizen waarbij het vaak gaat om marketing en geld. Toch sluit hij zich nu aan bij Prada.

Van Jil Sander tot Prada: een interactieve kaart van Raf Simons’ carrière

Scroll naar beneden om door de interactieve kaart te navigeren. Klik op de button ‘start exploring’ en gebruik vervolgens de pijlen.

Beeld: Pitti Immagine, Vanni Bassetti