Geox: Francesco Di Giovanni nieuwe CEO

Geox SpA heeft een nieuwe algemeen directeur. Het gaat om Francesco Di Giovanni, die de plaats inneemt van Enrico Mistron. Het bedrijf uit Italië heeft in een bericht laten weten dat Geox en Enrico Mistron in overeenstemming een overeenkomst hebben bereikt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met ingang van vandaag.

De overeenkomst voorziet, naast de wettelijke ontslagvergoeding, in een totaalbedrag van 1.300.000 euro bruto, te betalen in augustus 2025, voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Vandaag heeft de raad van bestuur ook Francesco Di Giovanni benoemd tot algemeen directeur. Di Giovanni, geboren in 1957 in Milaan, ‘heeft ruime ervaring in topfuncties en als algemeen directeur bij complexe industriële organisaties in zeer competitieve en constant veranderende markten’.

Di Giovanni was sinds begin 2025 werkzaam als senior adviseur bij het bedrijf. Van januari 2015 tot heden was hij algemeen directeur van Compagnia Aerea Italiana spa. Di Giovanni is afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de Bocconi Universiteit in Milaan.

‘De benoeming is onderdeel van een versneld transformatieproces, strategisch van belang om de huidige uitdagingen aan te gaan die de rest van 2025 en heel 2026 zullen blijven kenmerken’, aldus het bericht.