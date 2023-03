Gerry Weber stelt nieuwe e-commerce directeur aan

Duits merk Gerry Weber stelt Niklas Adamkiewicz aan als directeur op de e-commerce afdeling, dat maakt Gerry Weber bekend in een persbericht. Adamkiewicz trad per 1 maart in dienst.

Adamkiewicz neemt het stokje over van Aljoscha Kollmeyer die de afgelopen acht jaar in diverse functies de e-commerce activiteiten heeft helpen opbouwen, zo staat in het persbericht. Hij verlaat het bedrijf op eigen initiatief om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan.

Voordat Adamkiewicz met zijn Gerry Weber-hoofdstuk begon, was hij onder andere werkzaam bij de joint ventures van de Otto Groep en zat hij op de stoel als teamleider en afdelingshoofd voor de afdelingen e-commerce, online marketing en merchandising. De laatste vijf jaar van zijn carrière was Adamkiewicz hoofd van de e-commerce afdeling bij Hamm-Reno-Group.