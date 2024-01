Gerry Weber versterkt managementteam

Modemerk Gerry Weber heeft twee nieuwe managementleden aangesteld. De twee nieuwe managers maken een comeback bij het bedrijf aangezien ze beiden al eerder bij het merk werkten.

Allereerst sluit Arndt Buchardt zich weer aan bij het merk. Hij zal de taak van chief sales officer op zich nemen. Burchardt werkte in het verleden van 2004 tot en met 2016 bij het bedrijf. Hij was toen onder andere head of sales en op een later moment managing director van Lifestyle Fashion GmbH. Hij werd ook nog benoemd als onderdeel van de Raad van Bestuur destijds.

De tweede nieuwe aanstelling is die van Frauke Stein. Stein gaat aan de slag als brand director bij Gerry Weber. Stein heeft eveneens een lange tijd bij het bedrijf gewerkt, van 1999 tot en met 2015. Ze was in die tijd onder andere product manager, creative product director en ook managing director van Lifestyle Fashion GmbH.