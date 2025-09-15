Geruchten over wisseling CEO bij Gucci: Neemt Francesca Bellettini het roer over?

De nieuwe Kering-topman Luca de Meo laat geen gras groeien over de reorganisatie van het Franse luxeconcern. Na zijn officiële start vandaag, maandag, is er al sprake van een grote verandering aan de top van Gucci.

Vakmedia zoals Business of Fashion en Women’s Wear Daily melden dat Gucci-CEO Stefano Cantino na slechts negen maanden zijn functie neerlegt.

Francesca Bellettini, momenteel vice-CEO van Kering en verantwoordelijk voor de merkenontwikkeling, wordt genoemd als mogelijke opvolger. Ook andere wijzigingen in het topmanagement staan op stapel, waaronder het vertrek van financieel directeur Alberto Valente.

Bellettini is geen onbekende voor Kering. Als CEO van Saint Laurent heeft ze de omzet van het merk in ruim tien jaar bijna verzesvoudigd, een van de meest succesvolle transformaties binnen de Kering-portfolio.

Ze was ook nauw betrokken bij de benoeming en introductie van creatief directeur Demna Gvasalia, wat haar een snelle start bij Gucci zou moeten geven. Een wisseling aan de top komt mogelijk op een lastig moment. Op 23 september geeft Gvasalia in Milaan een eerste inkijk in zijn creatieve visie voor Gucci.

Voor het modehuis zou dit de derde wisseling van de wacht zijn sinds 2023. Cantino kwam in mei van dat jaar bij Gucci als vice-CEO en nam op 1 januari 2024 de leiding over van Jean-François Palus, die het merk twee jaar interim had geleid.

FashionUnited heeft Kering om een reactie gevraagd.