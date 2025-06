Giorgio Armani herstellende en slaat shows op Milan Fashion Week over

Armani heeft in een bericht aangekondigd dat Giorgio Armani niet aanwezig zal zijn bij zijn modeshows die gepland staan voor de mannenmodeweek, die vandaag in Milaan is begonnen. "In verband met de Emporio Armani-show van morgen en de Giorgio Armani-show van maandag 23 juni, willen we u laten weten dat meneer Armani, die momenteel thuis aan het herstellen is, niet zoals gebruikelijk aanwezig zal zijn bij beide shows."

In zijn plaats zal Leo Dell’Orco, hoofd stijl van de mannenlijnen, na afloop van de shows het publiek begroeten.

"Meneer Armani heeft met de gebruikelijke toewijding aan de collecties gewerkt die gepresenteerd zullen worden. Hoewel hij niet fysiek aanwezig kan zijn, zal hij elke fase van de organisatie nauwlettend volgen", besluit het bericht.

De modeweek van Milaan, gewijd aan de collecties voor de lente en zomer 2025-2026, is vandaag van start gegaan. De modeweek, die van twintig tot vierentwintig juni plaatsvindt, omvat negenentachtig afspraken: twintig modeshows, waarvan vijf digitaal, drieënveertig presentaties, vier presentaties op afspraak en tweeëntwintig evenementen.