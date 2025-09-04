Giorgio Armani overleden op 91-jarige leeftijd

Modeontwerper Giorgio Armani is op 91-jarige leeftijd in Milaan overleden. De oprichter en creatieve kracht achter de Armani Group stierf in aanwezigheid van zijn naasten. Hij bleef tot zijn laatste dagen betrokken bij de collecties en de vele lopende projecten van het modehuis, zo is te lezen in een persbericht.

Armani, die wereldwijd bekend stond om zijn minimalistische stijl en elegante visie, bouwde in vijftig jaar tijd een mode-imperium dat zich uitstrekte van kleding tot lifestyle. Volgens de Armani Group werd hij bewonderd om zijn vermogen “om met iedereen verbinding te maken” en zijn toewijding aan zijn geboortestad Milaan.

“In dit bedrijf hebben we ons altijd deel van een familie gevoeld. Vandaag voelen we het gemis van degene die deze familie heeft gesticht en gekoesterd met visie, passie en toewijding. In zijn geest beloven wij, de werknemers en familieleden die altijd naast hem hebben gewerkt, te waken over wat hij heeft opgebouwd en het bedrijf voort te zetten in zijn nagedachtenis, met respect, verantwoordelijkheid en liefde”, zo staat in een verklaring van de Armani Group.

De rouwkamer wordt ingericht van zaterdag 6 tot en met zondag 7 september in het Armani/Teatro aan de Via Bergognone 59 in Milaan. De uitvaart zal, conform Armani’s eigen wens, in besloten kring plaatsvinden.

Giorgio Armani, Fall Winter 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight