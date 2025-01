Glenn Martens nieuwe creatief directeur Maison Margiela

De langverwachte aankondiging van de nieuwe creatief directeur bij Maison Margiela is eindelijk hier. Zoals als velen vermoeden is Glenn Martens die nieuwe creatief directeur, zo meldt WWD op basis van een statement. FashionUnited heeft contact gezocht met OTB, het moederbedrijf van Maison Margiela voor bevestiging.

Martens is de opvolger van John Galliano. Galliano en OTB kondigde halverwege december 2024 aan dat de wegen van de twee zouden scheiden. Galliano stond tien jaar aan het creatieve hoofd van het van oorsprong Belgische merk. De split zou amicaal zijn geweest. Ten tijden van de aankondiging keken al veel modeprofessionals naar Glenn Martens als opvolger. Martens is al onderdeel van OTB omdat hij creatief directeur is bij Diesel, dat eveneens in het portfolio van OTB valt.

Het is op dit moment onduidelijk wanneer Martens zijn debuut maakt als de nieuwe creatief directeur van Maison Margiela. Hij zou naar verluidt zijn functie bij Diesel blijven vervullen.

Creatieve leiding van Maison Margiela weer in Belgische handen met aanstelling Glenn Martens

Martens is een gelauwerd ontwerper. Hij viel velen malen in de prijzen bij de Belgian Fashion Awards en won hij met Y/Project diverse Andam Awards. Martens stond meerdere jaren aan het hoofd van Y/Project, maar stapte hier in september 2024 op. Het merk kondigde aan het begin van 2025 aan dat het sluit omdat het geen koper heeft kunnen vinden. Met het wegvallen van zijn functie bij Y/Project kreeg Martens dus ruimte vrij in zijn schema.

Glenn Martens studeerde aan de kunstacademie in Antwerpen. Hij kreeg vervolgens een vast contract bij Jean Paul Gaultier waar hij aan de mannenmodecollectie werkten. Nadien werkte hij freelance voor labels als Honest By, H&M-satelliet Weekday, en Hugo Boss. Hij richtte ook zijn eigen merk op, maar ging dus in 2013 aan de slag bij Y/Project. Bij dit merk positioneerde hij zich al snel als 'radicale vernieuwer' dankzij zijn ongewone vormen. Dit trok op zijn beurt de aandacht van OTB en Diesel. Sinds 2022 staat hij hier aan het roer.