'Glenn Martens weg als creatief directeur Y/Project'

Glenn Martens neemt afscheid van Y/Project, zo meldt WWD. Het betekent dat na elf jaar een einde komt aan de samenwerking tussen het merk en de Belgische ontwerper. De ontwerper zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Zijn Instagram-pagina toont nog steeds de omschrijving: "Creatief directeur bij Diesel en Y/Project".

Y/Project bedankt Glenn voor zijn unieke bijdragen aan het label en wenst hem het beste voor de toekomst", aldus een statement van het modemerk in handen van WWD.

Martens sloot zich in 2013 aan bij het merk, drie jaar nadat Gilles Elalouf en Yohan Serfaty het merk in 2010 oprichtten. Hij volgde de eerder overleden Franse ontwerper Serfaty op. Begin juni van dit jaar overleed ook medeoprichter Elalouf op 58-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Y/Project geeft op de website aan dat onder de vleugels van Martens het merk een 'fascinerend narratief heeft gekregen'. Het kenmerkt 'een indrukwekkende periode van groei met onder andere lovende kritieken en commercieel succes'. Waarom Martens nu vertrekt is op moment van publicatie onduidelijk.

Glenn Martens legt taken bij Y/Project neer

Naast zijn werkzaamheden voor Y/Project nam Martens in oktober 2020 ook de creatieve leiding op zich voor het bij het Italiaanse modeconcern OTB behorende denimmerk Diesel.

Martens is een vaak gelauwerde ontwerper. Zo won hij de Andam Award in 2017 én 2020 met Y/Project en ontving hij in 2018 én 2022 de Belgian Fashion Award voor 'Designer of the Year'.