Groepsdirecteur LVMH stapt op na 23 jaar

Toni Belloni, de rechterhand van LVMH-topman Bernard Albert, besluit zijn functie als managing director en voorzitter van het 'Executive Committee’ van de LVMH Group neer te leggen, zo maakt LVMH bekend in een persbericht. Belloni werkte ruim 23 jaar hand-in-hand met Albert en verlaat de Raad van Bestuur op 18 april 2024.

Het betekent niet dat Belloni het bedrijf verlaat. Hij zal diverse functies binnen de LVMH Group behouden. Zo zal hij strategische missies moeten uitvoeren voor Albert en stapt hij in de voorzittersschoenen van LVMH Italië.

“Belloni heeft meer dan twintig jaar aan mijn zijde gestaan als managing director voor de groep en lid van de Raad van Bestuur. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het succes van LVMH”, schrijft Albert.

“Hij is inspirerend, nieuwsgierig en ongelooflijk loyaal, heeft deelgenomen aan alle overnames van de afgelopen jaren en heeft de groei van de groep en haar teams met souplesse en pragmatisme ondersteund. Zijn visie op luxe, op de markten en zijn samenwerking met onze teams zijn aanzienlijke pluspunten. [...] Ik wil Belloni bedanken voor zijn uitzonderlijke bijdrage in de afgelopen jaren. Hij blijft aan mijn zijde om strategische missies uit te voeren en toezicht te houden op onze activiteiten in Italië.”

Belloni voegt daaraan toe: “[...] De afgelopen twintig jaar heb ik het voorrecht gehad om de levenservaring te delen met toegewijde en getalenteerde collega's. Onze flexibiliteit, onze cultuur van constante vragen stellen, streven naar uitmuntendheid en waardering voor verdiensten zijn allemaal troeven die, daar ben ik zeker van, het succes van de groep op lange termijn zullen verzekeren. We hebben uitstekende resultaten behaald, altijd met respect voor onze waarden en met ondersteuning van talrijke initiatieven ten behoeve van zoveel mogelijk mensen. Het is nu aan Stéphane Bianchi om ons nog verder te brengen.”

Stéphane Bianchi nieuwe groepsdirecteur van LVMH

Bianchi zal zorg dragen voor de operationele taken van LVMH als nieuwe groepsdirecteur. Hij wordt voorzitter van het ‘Executive Committee’ en hij zal hand-in-hand met Albert toezicht houden op de voorzitters van de regio’s en de digitale- en datatransformatie van de groep.

Bianchi voegde zich bij LVMH in 2018: “Ik sloot me aan bij een familiegroep, die wordt voorgezeten en geleid door een visionair man en die waarden uitdraagt waar ik me diep bij betrokken voel: nalatenschap, langetermijnvisie, tijdloze wenselijkheid van onze modehuizen en producten, en een permanente zoektocht naar uitmuntendheid in al onze acties.”