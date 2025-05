Gucci benoemt nieuwe directeur voor Europa

Het Italiaanse modehuis heeft naar verluidt een aantal topfuncties opnieuw ingevuld, waaronder een nieuwe directeur voor de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Maria Cristina Lomanto neemt de rol van President EMEA op zich, meldt het vakblad FashionNetwork. Zij neemt de verantwoordelijkheid voor de regio op 1 juni over. Daarnaast werkt Marcello Costa sinds februari voor het Florentijnse merk en leidt hij de afdeling Merchandising.

Als Chief Merchandising Officer neemt Costa het voormalige verantwoordelijkheidsgebied over van Lomanto, die sinds 2022 actief is als Brand General Manager voor Gucci. Deze functie is nu geschrapt.

In haar nieuwe rol rapporteert Lomanto rechtstreeks aan Chief Commercial Officer Cayetano Fabry. Ze brengt meer dan 20 jaar ervaring in de mode-industrie mee en was actief voor luxemerken als Jil Sander, Yves Saint Laurent en Miu Miu.

Costa werkte in het verleden eveneens voor Miu Miu, maar ook voor merken als Stella McCartney en Bottega Veneta, evenals modeverkoper Blondie Shop.

Nieuwe directeur Amerika

Ook in Noord- en Zuid-Amerika komt er een nieuwe leiding. Sinds april is Christophe Marque als President en CEO Americas verantwoordelijk voor de regio, zo meldt hij op het carrièreplatform LinkedIn. Hij komt van de DFS Group, een in Hongkong gevestigde reisverkoper van luxe producten, waar hij laatstelijk actief was als President Merchandising. Andere functies in zijn loopbaan waren bij het Franse luxemerk Hermès en het cosmeticabedrijf L’Oréal.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Gucci voor meer informatie.