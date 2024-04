Gucci benoemt Stefano Cantino deputy CEO

Een nieuwe functie bij Gucci: Stefano Cantino is de eerste deputy CEO van het Italiaanse modehuis. Dit laat Gucci vandaag weten in een persbericht. Cantino vervult zijn rol vanaf 2 mei. De Italiaan zal nauw samenwerken met Jean-François Palus die sinds september vorig jaar voorzitter en CEO van Kering-dochter Gucci is.

Cantino heeft veel ervaring in de luxe modewereld. Dit wordt dan ook als reden genoemd voor zijn aanstelling als deputy CEO bij Gucci. Cantino begint in 2018 bij Louis Vuitton als vice-president van het departement communicatie en evenementen. In 2014 was hij strategisch marketing directeur bij Miu Miu, Prada, Church en Car Shoe. Cantino heeft ruim twintig jaar bij Prada Group rollen vervuld in de afdeling marketing en communicatie. Palus zegt dat Cantino's 'uitgebreide ervaring in de luxe-industrie op seniorniveaus in verschillende organisaties, zijn brede scala aan expertise, evenals zijn strategisch denken en artisticiteit,' een aanwinst zal zijn in Gucci.

De aanstelling van Cantino als deputy CEO komt na een wisseling van de wacht bij Kering's dochterbedrijf Gucci. Woensdag liet het modebedrijf weten dat hun communicatiedirecteur Benjamin Cercio Gucci zou verlaten. Cercio kwam in november 2022 bij Gucci na een lange carrière bij Louis Vuitton.