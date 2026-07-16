Gucci stelt voormalig CEO van Venezia Football Club aan

Gucci zet de uitbreiding van zijn sportstrategie voort.

Het Italiaanse luxemodemerk benoemt Tancredi Vitale tot Vice President van zijn racedivisie Gucci Racing, zo meldt Gucci woensdag. De manager start op 1 september in zijn nieuwe functie en rapporteert aan Giovanni Perosino. Perosino blijft de strategische ontwikkeling van Gucci Racing begeleiden en behoudt daarnaast zijn functie als Senior Vice President Marketing.

Vitale is afkomstig van de Italiaanse voetbalclub Venezia FC, waar hij recentelijk werkzaam was als Managing Director. Daarvoor bekleedde hij diverse internationale leidinggevende functies bij sport- en lifestylebedrijven als Kappa, Adidas Y-3, Nike en Jordan. Meer dan dertien jaar werkte hij op het hoofdkantoor van Nike in Portland, waar hij verantwoordelijk was voor verschillende wereldwijde taken.

Met Gucci Racing bundelt het Italiaanse luxehuis zijn activiteiten in het sportsegment. Het initiatief werd in mei van dit jaar voor het eerst zichtbaar door de samenwerking met het Alpine Formule 1-team. Hiermee positioneert Gucci zich in een omgeving die de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling van internationale luxemerken staat.

Vooral de Formule 1 is dankzij het groeiende wereldwijde bereik en een jongere doelgroep een aantrekkelijk platform voor merkactivaties geworden.

De plannen reiken echter verder dan de autosport. Gucci wil het Racing-platform stapsgewijs uitbreiden naar andere sporten, waaronder tennis, wintersport en paardensport. Het doel is om de aanwezigheid van het merk in verschillende sport- en lifestyle-community's uit te breiden en nieuwe contactmomenten met klanten te creëren, aldus het modehuis.