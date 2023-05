Guess, Inc. benoemt nieuwe onafhankelijk bestuurder Raad van Bestuur

Amerikaans modebedrijf Guess, Inc. benoemt Thomas J. Barrack Jr. als onafhankelijk bestuurder van de Raad van Bestuur, zo maakt Guess, Inc. bekend in een persbericht. De nieuwe bestuurder trad 24 mei in dienst.

Barrack waait over van het bedrijf Colony Capital, Inc. [nu bekend als DigitalBridge Group, Inc., red.], wat hij oprichtte en op de stoel zat als uitvoerend voorzitter en CEO. Voordat Barrack zijn bedrijf oprichtte, vervulde hij diverse leidinggevende functies en was hij directeur bij Robert M. Bass Group, Inc.

“Wij zijn enthousiast om Barrack te verwelkomen in de Raad van Bestuur van Guess”, aldus Alex Yemenidjian, voorzitter van de Raad van Bestuur, in het persbericht. “Naast uitgebreide wereldwijde expertise op het gebied van onroerend goed en investeringen, brengt hij een aanzienlijke staat van dienst op het gebied van uitvoerend leiderschap en jarenlange ervaring in het bestuur van andere publieke en private ondernemingen. We kijken uit naar de inzichten van Barrack als we doorgaan met het uitvoeren van onze strategische initiatieven en het leveren van meerwaarde voor onze aandeelhouders.”