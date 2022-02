Guess? Inc. reageert op eis vertrek mede-oprichters door aandeelhouder

Modebedrijf Guess? Inc. heeft gereageerd op een eis van aandeelhouder Legion voor het vertrek van de mede-oprichters uit de directie van het bedrijf. Dit doet het bedrijf door middel van een officieel statement.

De aandeelhouder eiste het vertrek van zowel Paul Marciano als Maurice Marciano uit de directie. Dit doet de aandeelhouder vanwege nieuwe beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Paul Marciano. Zijn broer Maurice zou weggekeken hebben.

Guess? Inc. schrijft dat het bedrijf in 2018 al een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar het gedrag van Paul. De uitkomst hiervan is in juni 2018 gepubliceerd. Het bedrijf heeft sindsdien altijd de diverse beschuldigingen aan het adres van Marciano ontkend. “De directie zal blijven handelen volgens de hoge standaard van het bedrijf waaronder sterke interne processen en geschikte reviews van alle gerelateerde transacties,” aldus de afsluiting van het bericht.