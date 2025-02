Gymshark benoemt Kim Dolder als CCO

Brits sportmodemerk Gymshark heeft Kim Dolder gepromoveerd tot commercieel directeur (CCO) om het merk te transformeren tot een "volledig omnichannel onderneming". Dolder zat eerder op de stoel als algemeen directeur voor Noord-Amerika bij het sportmodemerk.

Als commercieel directeur zal Dolder verantwoordelijk zijn voor het creëren en implementeren van strategieën die de omzet stimuleren, nieuwe producten introduceren en nieuwe verkoopkanalen opschalen. Ze zal vanuit New York blijven opereren en leiding blijven geven aan het Amerikaanse kantoor van Gymshark. Dolder wordt ook het eerste bestuurslid van Gymshark dat in de VS gevestigd is. In haar nieuwe functie rapporteert ze rechtstreeks aan de oprichter en CEO van het merk, Ben Francis.

In een reactie op de benoeming deelde Ben Francis, oprichter en CEO van Gymshark, in een verklaring: "Als we een iconisch merk willen worden dat 100 jaar bestaat, zijn er twee dingen waar we geen concessies aan kunnen doen - wereldwijd opereren en omnichannel zijn. Om deze doelen te bereiken, hebben we een commercieel directeur nodig die de blauwdruk kan creëren om ons daar te brengen.”

"Ik kan niemand bedenken die beter geschikt is voor deze rol dan Kim. Kim is onze eerste directeur die in de VS gevestigd is, dus dit is een duidelijk teken van onze wereldwijde ambities. Sinds haar indiensttreding heeft ze al zoveel waarde toegevoegd aan onze Noord-Amerikaanse activiteiten en haar ervaring, inzicht en pure wil om te winnen zullen Gymshark zeker naar nieuwe hoogten brengen."

Dolder voegde eraan toe: "Gymshark heeft een ongelooflijke 12 jaar achter de rug als, voornamelijk, een e-commercebedrijf, maar het is geen geheim dat we ons aan het ontwikkelen zijn tot een omnichannel organisatie.”

"Dus, om in de schoenen van de CCO te stappen en een rol te spelen in de evolutie van het ongelooflijke merk dat we tot nu toe hebben opgebouwd, onze retailvoetafdruk te vergroten en onze wholesale- en franchisepartnerschappen uit te breiden, is buitengewoon spannend. Ik heb 20 jaar in de kledingindustrie gewerkt bij een aantal geweldige merken, maar ik heb nog nooit zoveel duidelijkheid gehad over de kansen die voor me liggen en het voelt alsof het allemaal hiertoe heeft geleid."

De promotie van Dolder is de nieuwste ontwikkeling in de uitbreidingsplannen van Gymshark in de VS. Vorig jaar verplaatste het Britse merk zijn Noord-Amerikaanse hoofdkantoor in juni naar New York, organiseerde het in september zijn grootste evenement ooit in de stad, Lift:NY, met meer dan 7.500 leden van zijn fitnessgemeenschap, en opende een tijdelijke winkel in SoHo, de eerste in meer dan zeven jaar.