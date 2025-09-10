Gymshark benoemt Rich Sanders tot nieuwe financieel directeur

Het Britse sportkledingmerk Gymshark heeft Rich Sanders met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe financieel directeur.

Sanders, die eerder strategiedirecteur en interim-financieel directeur bij Gymshark was, rapporteert rechtstreeks aan oprichter en algemeen directeur Ben Francis en blijft opereren vanuit het hoofdkantoor van Gymshark in Solihull. Hij volgt Mathew Dunn op, die in 2024 ontslag nam.

Als financieel directeur is Sanders verantwoordelijk voor de duurzame groei van Gymshark, het verbeteren van de omzet en winstmarge en het investeren in de juiste projecten, aldus het bedrijf in een verklaring.

Sanders trad in maart 2021 in dienst bij Gymshark als hoofd bedrijfsfinanciën na acht jaar bij Price Waterhouse Coopers gewerkt te hebben. In oktober 2023 werd hij strategiedirecteur bij Gymshark en sinds november 2024 was hij interim-financieel directeur.

Over zijn nieuwe functie zegt Sanders: “In de afgelopen vier jaar heb ik de enorme groei van Gymshark van dichtbij mogen meemaken. Ik ben steeds weer verbaasd over de sterke fundamenten van dit bedrijf: we hebben het beste product en het beste merk.”

“Afgelopen weekend was ik aanwezig bij ons laatste Gymshark-evenement, samen met meer dan 14.000 leden van de community, wat dit echt benadrukte. De affiniteit met Gymshark is ongekend. Het is een uitdaging waar ik enorm naar uitkijk om onze financiële activiteiten te leiden en een rol te spelen in de volgende fase van ons bedrijf.”

In de afgelopen vijf jaar is de omzet van Gymshark gestegen van 261 miljoen pond naar 607 miljoen pond. Het bedrijf heeft zijn wereldwijde bereik uitgebreid met de opening van een Amerikaans hoofdkantoor en flagshipstores in Londen, Amsterdam, Dubai en Manchester. Binnenkort opent Gymshark zijn eerste permanente winkel in de Verenigde Staten, in New York.

Francis, oprichter en CEO van Gymshark: “Gymshark begint aan een nieuw hoofdstuk. We openen meer winkels, blijven samenwerken met eersteklas leveranciers om het best mogelijke product te creëren en worden een volledig internationaal bedrijf. Om dat te bereiken, hebben we een financieel directeur nodig met veerkracht, ambitie en realiteitszin.”

“Sinds Rich bij ons kwam, is hij niet alleen van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van onze financiële afdeling, maar ook voor het bepalen van de visie van Gymshark. We hebben uiteraard grondig onderzoek gedaan om ervoor te zorgen dat we de juiste persoon vonden voor de functie van financieel directeur.”

“Zijn kennis van het merk, zijn leiderschapskwaliteiten en zijn financiële expertise maakten hem echter de ideale kandidaat. Ik ben er trots op dat we deze benoeming intern bij Gymshark hebben kunnen doen. Ik kijk ernaar uit om te zien wat hij in deze rol gaat bereiken, terwijl we ons doel nastreven om een iconisch 100-jarig merk te worden.”