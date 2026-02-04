Gymshark stelt Carly Natalizia aan als commercieel directeur

Het Britse sport- en fitnesskledingmerk Gymshark promoveert digitaal directeur Carly Natalizia tot commercieel directeur voor het toezicht op de omnichannel-strategie en digitale optimalisatie van het bedrijf.

Natalizia is al vier jaar werkzaam bij Gymshark. Ze wordt verantwoordelijk voor de transformatie van het bedrijf naar een volledig omnichannel-model. Dit omvat de introductie van nieuwe producten en de uitbreiding van nieuwe verkoopkanalen. Daarnaast blijft ze leidinggeven aan de voortdurende optimalisatie van de digitale strategie om de community beter van dienst te zijn.

In haar nieuwe functie rapporteert Natalizia rechtstreeks aan Ben Francis, oprichter en directeur van Gymshark.

In een reactie op de promotie zegt Francis: “Tijdens haar vier jaar bij Gymshark, eerst als vicepresident marketing en recenter als digitaal directeur, heeft Carly een uitzonderlijke bijdrage geleverd waarvoor ik haar zeer dankbaar ben. Ze brengt een uniek en waardevol perspectief, een combinatie van ongeëvenaarde digitale expertise en een diepgaand begrip van onze klanten.

“In onze ambitie om het meest iconische Britse merk aller tijden te worden, kan ik me niemand beter voorstellen om onze commerciële afdeling te leiden en verder te ontwikkelen.”

Carly Natalizia, commercieel directeur van Gymshark Credits: Gymshark

Natalizia voegt toe: “In de vier jaar dat ik bij Gymshark werk, heeft het bedrijf een enorme groei en transformatie doorgemaakt en mij de perfecte omgeving geboden om hetzelfde te doen. Sinds mijn toetreding tot het directieteam twee jaar geleden en nu in de rol van commercieel directeur, ben ik er trots op dat ik me samen met het merk kan ontwikkelen.

“De kans om onze commerciële activiteiten te overzien, terwijl we onze reis voortzetten om een volledig omnichannel merk te worden zonder de cruciale digitale ervaring te verliezen, is iets waar ik enorm gepassioneerd over ben. Ik kan niet wachten om mijn bijdrage te leveren en ervoor te zorgen dat Gymshark een merk wordt dat honderd jaar bestaat.”

Gymshark maakt de afgelopen jaren een sterke groei door. Sinds de oprichting in 2012 in Birmingham, Verenigd Koninkrijk, is het uitgegroeid tot een community van meer dan 20 miljoen mensen in meer dan 200 landen. Naast de uitbreiding van zijn wereldwijde digitale aanwezigheid, opent Gymshark ook fysieke winkels om de groei te stimuleren. Dit omvat flagshipstores in Londen, Amsterdam, Dubai, Manchester en recentelijk ook in New York City.