Gymshark stelt creatief directeur voor gewichthef-segment aan

Sportkledingmerk Gymshark benoemt een van de beroemdste bodybuilders, David Laid, aan als creatief directeur voor het gewichthef-segment, dat maakt Gymshark bekend in een persbericht. In zijn rol als creatief directeur wordt Laid verantwoordelijk voor de productontwikkeling, werving van atleten en IRL-evenementen.

Laid was geen vreemde van Gymshark en werkte al samen met het merk waardoor hij zichzelf een Gymshark-atleet mocht noemen. “Toen de jongens van Gymshark me vroegen of ik verantwoordelijk wilde worden voor de heruitvinding van de gewichtheffingswereld, twijfelde ik geen seconde”, aldus Laid in het persbericht. “Ik mag nu de inhoud, producten en evenementen creëren voor onze geweldige doelgroep. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan als creatief directeur.”

Volgens Ben Francis, oprichter en CEO bij Gymshark, zal Laid het sportkledingmerk helpen om Gymshark te verbeteren in het gewichthef-segment. “Niemand begrijpt dit segment beter dan Laid. Met zijn creatieve inrichting in combinatie met Gymshark weet ik zeker dat we de beste gewichtheffingskleding ter wereld gaan creëren.”

Laid is een bekende in de fitness- en gewichtheffingswereld. Als, zoals hij zichzelf omschrijft, ‘een fragiele, slingelinge, bijna magere tiener van 90 pond’, ging hij iets meer dan tien jaar geleden naar de sportschool om meer zelfvertrouwen op te bouwen en lekkerder in zijn vel te zitten. Zijn transformatie-video ging viral op YouTube en bereikte 49 miljoen views. Laid heeft meer dan vijf miljoen volgers op sociale media en is daarmee een van de meest bekende atleten ter wereld.