Gymshark stelt nieuwe technologisch directeur aan

Het Britse sport- en fitnesskledingmerk Gymshark heeft een nieuwe technologisch directeur: Shaun Perkinson. De voormalig directeur van Boden volgt John Douglas op, die met pensioen gaat.

Perkinson is afkomstig van de Saoedi-Arabische Al Waha Travel Retailer, waar hij van september 2025 tot juli 2026 werkzaam was als technologisch directeur. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij het Britse mode- en lifestylemerk Boden tussen 2019 en 2024. Hij was ook vicepresident technologie bij zowel Tory Burch als Burberry.

Ben Francis, oprichter en directeur van Gymshark, zegt op LinkedIn: “Shaun brengt meer dan twintig jaar ervaring in productontwikkeling en het leiden van technologieteams met zich mee, maar wat mij echt opviel, was zijn combinatie van technische expertise, commercieel inzicht en coöperatieve aanpak.

“Technologie blijft een cruciale rol spelen in het creëren van betere ervaringen voor onze community en het ondersteunen van onze volgende groeifase. Shaun komt op een spannend moment bij ons en ik heb er vertrouwen in dat we samen geweldige dingen gaan bereiken.”

Francis brengt ook een eerbetoon aan Douglas, die sinds 2021 bij Gymshark werkt, en zegt: “Vijf jaar geleden kwam John Douglas bij Gymshark om ons te helpen de technologie te bouwen die nodig is voor onze volgende groeifase. Nu, na een ongelooflijke carrière in de technologie, heeft hij besloten met pensioen te gaan.

“Ik kan eerlijk zeggen dat Gymshark zonder hem niet zou zijn waar het nu is. Toen John bij Gymshark kwam, bevonden we ons in een cruciale fase van onze reis. In de afgelopen vijf jaar heeft hij onze technologieafdeling door enkele van de grootste groeimomenten geleid. Hij heeft ons geholpen met opschalen, het navigeren door complexe uitdagingen en ons voorbereid op de toekomst. Daarbij bracht hij altijd zijn ongelooflijke ervaring, bescheidenheid en kalmte mee.”