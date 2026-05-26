H&M werft directielid van Inditex aan om technologische top te versterken

De Zweedse groep H&M heeft Diego Teijeiro Ruiz aangesteld als nieuwe Chief Information Officer na een carrière van bijna twee decennia bij Inditex. De Spaanse directeur start vandaag in zijn functie vanuit Stockholm, zo kondigt hij zelf aan via LinkedIn.

Gedurende zijn tijd bij Inditex had Teijeiro Ruiz de leiding over de afdelingen product, supply chain, duurzaamheid en wereldwijde rapportage. Vanaf 2018 leidde hij bovendien de wereldwijde afdeling voor data en analytics, een strategische positie binnen het digitaliseringsproces van de Galicische groep. Zijn profiel combineert kennis van cybersecurity, technologische architectuur en data-exploitatie. Deze competenties zijn steeds crucialer voor het verbeteren van de operationele efficiëntie en de reactiesnelheid naar de consument.

Voordat hij in 2007 bij Inditex in dienst trad, was de directeur werkzaam bij Mapfre. Daarnaast werkte hij als consultant bij Deloitte en was hij actief in de academische wereld, verbonden aan de Universiteit van Vigo.