Haglöfs benoemt Andreas Lorenz tot Chief Commercial Officer

Zweeds outdoormerk Haglöfs benoemt Andreas Oliver Lorenz tot nieuwe Chief Commercial Officer (CCO). Dit meldt een persbericht.

Lorenz heeft ruime werkervaring, zo is te lezen op zijn LinkedIn-pagina. Hij heeft bijna acht jaar bij het Duitse sportmerk Adidas gewerkt (van 2013 tot en met 2020). Zijn meest recente rol bij het merk was als Senior Director Strategy Business Unit Originals & Style. Van december 2020 tot en met april 2024 werkte hij bij het Zwitserse sportmerk On als Head of Sales Central Europe, waarbij hij meewerkte aan de strategie en het stimuleren van winstgevende groei.

"Andreas' diepgaande kennis van de industrie en strategische mindset maken hem een belangrijke aanwinst voor ons team. Zijn leiderschap zal instrumenteel zijn terwijl we streven naar het vergroten van onze marktpositie en het behalen van onze commerciële doelstellingen," aldus co-CEO Daniel Tseung.

"Ik ben vooral enthousiast over Haglöfs' toewijding aan prestaties en duurzaamheid, en ik ben verheugd om me aan te sluiten bij een team dat zich van nature als outsiders identificeert. Samen zullen we onze aanwezigheid uitbreiden en onze positie in zowel bestaande als nieuwe markten versterken", aldus Lorenz in een verklaring.

Het merk Haglöfs is opgericht in 1914 en is gespecialiseerd in kleding, schoenen en producten voor outdoor sporten. Het merk is actief in 28 landen.