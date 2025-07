Haglöfs benoemt Head of Sales voor Centraal- en West-Europa

Haglöfs heeft een nieuwe Head of Sales voor Centraal- en West-Europa.

Het Zweedse outdoormerk heeft Carina von Schrottenberg benoemd tot Head of Sales Central & Western Europe. Deze nieuwe functie gaat zij per 1 augustus bekleden. Von Schrottenberg wordt verantwoordelijk voor de markten Duitsland, Oostenrijk, Benelux en Frankrijk.

Als Head of Sales gaat Von Schrottenberg de uitbreiding van de fysieke outdoor- en sportvakhandel sturen. Ook gaat zij retailpartnerschappen versterken en de merkzichtbaarheid in de premiumdistributie vergroten. De focus ligt op een kanaal-overstijgende samenwerking tussen wholesale, e-commerce en eigen winkels.

“Met Carina verwelkomen we een ervaren leider die onze ambities in de Centraal-Europese markt niet alleen deelt, maar ook met de nodige strategische diepgang en operationele uitmuntendheid zal stimuleren”, aldus Andreas Lorenz, Chief Operating Officer van Haglöfs. “Haar begrip van merkkonforme verkoop, haar connectie met de handel en haar oog voor zinvolle schaalvergroting maken haar de ideale kandidaat voor deze functie.”

Von Schrottenberg werkte eerder bij sportmerken zoals Adidas en Puma. Bij Adidas werkte ze ongeveer tien jaar in verschillende verkoopfuncties. Daarna was ze drieënhalf jaar Head of Golf bij Puma. Dit blijkt uit haar profiel op LinkedIn. Haar laatste functie was Head of International Wholesale bij Schiesser.