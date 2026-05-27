Haglöfs: Nieuwe wholesale-directeur afkomstig van Peak Performance

De Zweedse outdoor-leverancier Haglöfs AB benoemt Marcus Grönberg tot wereldwijd directeur wholesale.

Grönberg, woonachtig in Stockholm, start in zijn nieuwe functie per 1 juni, zo meldt Haglöfs op vrijdag. Hij brengt meer dan vijftien jaar internationale ervaring in de sport- en mode-industrie met zich mee, opgedaan in wholesale, retail en e-commerce. Zijn werkterrein omvatte Europa, Azië en Noord-Amerika.

“Hij is een uitstekende match voor ons. Niet alleen vanwege zijn ervaring bij zeer gerespecteerde sport- en outdoormerken in diverse kanalen en regio's, maar ook omdat hij een zeer gewaardeerde leider is,” aldus Haglöfs-CEO Andreas Lorenz. “Marcus zal zorgen voor een nauwe afstemming met Paulina Arnberg, Haglöfs' wereldwijd directeur direct-to-consumer (DTC) en merchandising, en het DTC-team, om over alle kanalen heen de best mogelijke klantervaringen te creëren.”

De nieuwe wholesale-directeur is afkomstig van Peak Performance, waar hij momenteel nog werkzaam is als algemeen directeur voor de Verenigde Staten en Canada. Volgens zijn profiel op het carrièrenetwerk LinkedIn werkte hij meer dan tien jaar voor het Zweedse sportkledingmerk. In die periode vervulde hij diverse functies binnen het bedrijf. Daarvoor was hij onder andere werkzaam voor sportkledingmerken als Björn Borg en Adidas.

De benoeming volgt op de aanstelling van Linden Mallory als productdirecteur (CPO) en de promotie van Paulina Arnberg tot wereldwijd directeur DTC & merchandising in maart.