Halle Berry gedwongen van outfit te wisselen na nieuwe regels in Cannes

Cannes, Frankrijk - Hollywoodster Halle Berry erkende dinsdag dat ze de jurk die ze had uitgekozen voor de openingsavond van het Filmfestival van Cannes niet kan dragen vanwege de nieuwe kledingvoorschriften op de rode loper.

De Amerikaanse actrice, die deel uitmaakt van de jury die zal beslissen welke film de Gouden Palm wint, zei dat ze waarschijnlijk de nieuwe regels zou hebben overtreden. De regels staan geen overdreven volumineuze jurken toe, evenals naaktheid op de rode loper.

“Ik had een geweldige jurk van [de ontwerper] Gupta om vanavond te dragen, maar ik kan hem niet aantrekken omdat de sleep te groot is”, aldus de Oscarwinnares op een persconferentie. “Natuurlijk ga ik me aan de regels houden. Dus ik moest op het laatste moment een verandering doorvoeren”, bekende ze. De ster sprak haar steun uit voor de organisatoren van het festival voor het nemen van maatregelen tegen overdreven provocerende outfits met nieuwe, schriftelijke regels.

“Het gedeelte over naaktheid is waarschijnlijk een goede regel”, zei ze. De organisatoren van Cannes verrasten maandag door hun kledingvoorschriften voor het eerst op schrift te stellen en openbaar te maken. “Het gaat er niet om te ‘reguleren’ wat mensen dragen, maar om ‘totale naaktheid’ op de rode loper te verbieden, in overeenstemming met de Franse wet”, aldus een woordvoerder tegenover AFP.

De rode loper van Cannes heeft in de loop der jaren een parade van gedurfde en onthullende looks gezien. Zo veroorzaakte model Bella Hadid in 2021 opschudding op sociale media met een sculpturale creatie van Schiaparelli met een diep decolleté. Transparante jurken, die aanzienlijk meer onthullen dan ze verbergen, zijn de laatste tijd een soort fenomeen geworden op de rode loper.

De vrouw van rapper Kanye West, de architecte Bianca Censori, veroorzaakte een schandaal bij de Grammy’s in februari door een jurk te dragen waarin vrijwel haar hele lichaam te zien was. Na jaren van geschillen en controverses heeft Cannes ook zijn regels over schoeisel verduidelijkt, aangezien velen het festival ervan beschuldigden vrouwen te dwingen hoge hakken te dragen.

Verscheidene sterren trotseerden de stilzwijgende regel door platte schoenen of zelfs blootsvoets te verschijnen, waaronder Julia Roberts, Cate Blanchett en Isabelle Huppert. Kristen Stewart verzette zich door haar hakken aan te houden toen ze in 2018 over de rode loper liep, om ze vervolgens voor de camera’s uit te trekken.

De regel is nu helder: het festival staat “elegante schoenen of sandalen, met of zonder hakken” toe. De voorzitter van de jury van dit jaar, de Franse Oscarwinnares Juliette Binoche, noemde dat “een heel goed idee” en grapte dat ze sprak uit “eigen ervaring”.