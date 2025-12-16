Hallo 2026: Dit nemen 5 modeprofessionals mee naar het nieuwe jaar en dit laten ze achter

Het jaar komt tot zijn einde en nodigt uit tot reflectie. Hoe was 2025, wat ging goed, wat kon beter en wat nemen we mee naar volgend jaar? FashionUnited vroeg het diverse professionals uit Nederland en België.

Sarah Abbou, oprichter van pakkenmerk Suits for Her

Suits for Her is een jong Nederlands merk en richt zich op pakken voor vrouwen. Het bedrijf biedt ready-to-wear en made-to-measure. Het merk was al te zien tijdens Amsterdam Fashion Week en werd gefeatured in diverse tijdschriften.

Wat was je verwachting voor 2025 en is deze uitgekomen?

Eind 2024 lanceerde ik mijn eerste collectie, dus 2025 stond voor mij volledig in het teken van luisteren: begrijpen hoe onze community Suits for Her ervaart, hoe de pakken vallen en wat vrouwen écht nodig hebben. Omdat ik nieuw ben in de modewereld wist ik niet precies wat ik kon verwachten. Maar uit mijn vooronderzoek voelde ik al dat er veel animo en draagvlak zou zijn voor onze missie. Dat is ruimschoots uitgekomen. De belangstelling, betrokkenheid en herkenning die we hebben ontvangen, hebben mijn verwachtingen zelfs overtroffen.

Wat heeft je verrast in 2025?

De hoeveelheid en omvang van de mijlpalen. In ons eerste jaar hoopten we een paar zichtbare stappen te zetten: een paar keer in de media komen, een kleine pop-up organiseren, misschien opgemerkt worden door een paar vrouwelijke rolmodellen. Maar het werd allemaal veel groter. Onze pakken werden gedragen door vrouwen als Anna Nooshin, Iris de Graaf en Miluska Van ’t Lam. We stonden in zoveel verschillende media, van Het Parool en De Volkskrant tot Het Financieele Dagblad en Harper’s Bazaar en alles daartussen.

De grootste verrassing? Een inkomende mail van Amsterdam Fashion Week. Dat zij onder de indruk zijn van Suits for Her en vervolgens ons gecureerd hebben. En toen stonden we drie dagen lang in het officiële AFW programma aan de Prinsengracht!

Wat neem je mee naar 2026 en wat laat je achter in 2025?

Ik neem de bevestiging mee dat onze missie klopt: vrouwen versterken, bewust produceren en een nieuw geluid laten horen in de mode-industrie. 2025 gaf me de moed om door te bouwen en groter te denken, maar zonder te haasten.

Wat ik achterlaat is perfectionisme. In 2025 heb ik geleerd dat het nooit ‘af’ hoeft te zijn om te starten; beweging creëert nieuwe inzichten. Ik laat ook de onzekerheid los van “ben ik wel een goede ondernemer in de modewereld?”. 2025 heeft me laten zien dat mijn manier van ondernemen waardevol is, juist omdat ik anders kijk.

Hoe zie je 2026 voor je?

2026 wordt een jaar van verdieping. Meer zichtbaarheid en nieuwe samenwerkingen, waaronder in de retail. Ik verwacht dat Suits for Her nog steviger wortelt als merk én als beweging.

2026 wordt ook het jaar van bold moves en keuzes die niet vanzelfsprekend zijn. Omdat we in 2025 zó goed hebben geluisterd naar onze community, weten we inmiddels precies waar de behoeften liggen. Maar die wensen passen niet altijd bij hoe we nu georganiseerd zijn. Dat vraagt lef. Durven loslaten wat vertrouwd is, keuzes maken die tegen de standaard ingaan en bereid zijn om opnieuw te investeren. In tijd, in geld, in mensen en in het merk zelf.

Heb je een nieuwjaarswens voor je mede-professionals of in het algemeen?

Ik doe niet aan nieuwjaarswensen, omdat nieuwjaar voor mij geen beslissend moment is om te reflecteren. Dat doe ik dagelijks, los van kalendermomenten. Wat ik gister, vandaag en morgen mijn mede-professionals toewens, is dat we bewuster gaan kiezen: voor kwaliteit boven kwantiteit, voor samenwerking boven concurrentie en voor groei die niet ten koste gaat van jezelf. Ik hoop dat we elkaar blijven versterken, deuren voor elkaar blijven openen en ruimte maken voor vrouwelijk leiderschap in al zijn vormen. Want als we dat doen, wordt de wereld vanzelf een stuk eerlijker én mooier.

Wendy Luyckx, Communicatie verantwoordelijke bij beroepsfederatie Creamoda

Creamoda is de beroepsfederatie voor de Belgische mode- en confectiesector en de motor achter advies, visibiliteit en verandering. Creamoda wilt een versterkende community zijn die haar leden promoot, zichtbaar, duurzaam en toekomstbestendig maakt.

Wat was je verwachting voor 2025 en is deze uitgekomen?

“In 2025 had ik verwacht dat Belgische modemerken verder zouden inzetten op innovatie en het verbeteren van hun duurzaamheidspraktijken. Dat is grotendeels uitgekomen, maar sommige trends gingen sneller dan ik dacht. Zo experimenteerden merken ook met AI-tools voor design, voorraadbeheer en marketingcampagnes.

We zagen ook een opmars van tweedehands en circulaire initiatieven, wat duidelijk aantoont dat consumenten bewuster kiezen en dat merken hierop moeten inspelen. Tegelijkertijd bleef de druk van grote internationale online spelers voelbaar, wat het voor kleinere merken soms uitdagend en bijna onmogelijk maakt om te concurreren.”

Wat heeft je verrast in 2025?

“Wat me echt heeft verrast, is hoe snel merken nieuwe technologieën hebben geïntegreerd. AI is daarbij een echte game changer geworden en zal de komende jaren alleen nog verder groeien, bijvoorbeeld voor voorraadbeheer, online personalisatie en data-analyse, iets wat eerder vooral voor grote bedrijven weggelegd was. Voor de modesector is dit vrij nieuw, maar merken omarmen het snel.

Op het vlak van duurzaamheid zagen we duidelijk dat zowel consumenten als merken bewuster keuzes maken: tweedehands verkopen, hergebruik en gerecycleerde materialen nemen sterk toe. Initiatieven zoals Retexbel, een overkoepelende organisatie van drie grote sectorfederaties waar Creamoda mede-oprichter van is en die tegen 2028 textielfalen op een nieuwe manier zal organiseren, onderstrepen deze evolutie.”

Wat neem je mee naar 2026 en wat laat je achter in 2025?

“Wat ik meeneem naar 2026, zijn concrete acties die écht het verschil maken. Een goed voorbeeld is de Pakjestaks: door intensief lobbywerk van onze sectorfederaties is er een eerste stap gezet naar meer gelijke concurrentie tussen producten uit de EU en import van buiten de EU. Ook Retexbel werkt sectorbreed aan een toekomstgerichte aanpak van textielfalen, die tegen 2028 in werking treedt.

Wat ik achterlaat in 2025, zijn niet-duurzame of niet-toekomstgerichte werkwijzen, zoals traditionele fast fashion-denkwijzen die de sector niet langer vooruit helpen. Voor Creamoda betekent dit dat we blijven inzetten op advies, kennisdeling en het faciliteren van sterke netwerken voor onze Belgische merken.”

Hoe zie je 2026 voor je?

“Voor 2026 zie ik kansen voor Belgische merken om zich verder te professionaliseren en future proof te worden. Digitalisering zal een centrale rol spelen: merken investeren in AI- tools, data-analyse en online platforms om beter op consumentengedrag in te spelen. Duurzame productie blijft een must, maar brengt extra investeringen met zich mee. Daarom wordt samenwerking tussen Belgische confectie- en modemerken belangrijker dan ooit; het wordt moeilijker alles zelf van A tot Z te produceren.

Creamoda wil hier een essentiële facilitator zijn, door merken te ondersteunen en netwerkinitiatieven te organiseren. Merken die bereid zijn te experimenteren, samen te werken en hun verhaal authentiek te vertellen, zullen zich kunnen onderscheiden, ondanks de druk van grote online spelers en buitenlandse merken met lage prijzen.”

Heb je een nieuwjaarswens voor je mede-professionals of in het algemeen?

“Mijn wens voor 2026 is dat we blijven durven innoveren, risico’s nemen en van elkaar leren. Dat we inzetten op vernieuwing en duurzaamheid, maar ook op concrete acties die het verschil maken. Dat blijft een uitdaging in een snel veranderende sector zoals de onze. Ik hoop op een jaar waarin we nog meer trots mogen zijn op onze Belgische mode, vol creativiteit en samenwerkingen die de sector sterker maken en zo meer dan ooit kunnen laten schitteren, met een positieve impact op de samenleving.”

Lilian Custers - mede-oprichter van communicatiebureau UPR

UPR Agency bestond in 25 jaar. Het pr- en communicatiebureau is actief in Nederland en België.

Wat was je verwachting voor 2025 en is deze uitgekomen?

Voor 2025 verwachtte ik vooral een versnelling in digitalisering, een kritischer houding van consumenten en het belang van community building. Die verwachting is grotendeels uitgekomen. Daarnaast verwachtte ik dat we steeds meer als verlengstuk van een intern klantteam gezien werden. We mogen terugkijken op mooie, intensieve en succesvolle samenwerkingen.

Wat heeft je verrast in 2025?

De snelheid waarmee AI zich doorontwikkelt en toepasbaar wordt in PR, contentplanning en productie en systeem optimalisaties, heeft zelfs mijn verwachtingen overtroffen.

Waar we AI eerst vooral aan het uittesten waren op kleine schaal is het in 2025 uitgegroeid tot een essentieel strategisch instrument voor elke speler in de mode- industrie denk ik.

Wat neem je mee naar 2026 en wat laat je achter in 2025?

Dat relatiebeheer, het onderhouden van persoonlijke connecties, het uitbouwen van ons netwerk, het initiëren van creatieve samenwerkingen ook samen kan gaan met een data gedreven mindset.

Je niet hoeft laten te leiden door puur data maar wel deze insights kan implementeren in ons werk.

Daarnaast blijven inzoomen op duurzaamheid en transparantie, omdat de markt en consument steeds bewuster én veeleisender wordt.

En laat graag achter; op de automatische piloot te blijven werken in een workflow of systeem, zoals we deden en gewend waren. We mogen onszelf blijven afvragen, waarom we werken op een bepaalde manier? Daarnaast laat ik in het algemeen negativiteit graag achter.

Hoe zie je 2026 voor je?

2026 wordt het jaar waarin cultural relevance steeds belangrijker wordt. Waarin betekenisvolle communicatie, het laten groeien en activeren van communities en het strategisch inzetten van creators van belang is. Ons mantra binnen UPR voor 2026 luidt dan ook; connectie, cultuur, creativiteit en community.

Heb je een nieuwjaarswens voor je mede-professionals of in het algemeen?

Ik wens ons allemaal een jaar vol creativiteit, sterke samenwerkingen en echte connectie. Dat we als mens mogen blijven groeien, blijven leren en elkaar blijven inspireren, in ons werk én daarbuiten. En waar we kansen zien deze met open blik mogen omarmen.

Guy Stevens, CEO van B2B-retailplatform Trademart

Trademart verbindt merken en retailers door middel van permanente showrooms, vakdagen en digitale oplossingen. Het bedrijf vierde in 2025 de vijftigste verjaardag.

Wat was je verwachting voor 2025 en is deze uitgekomen?

We vierden dit jaar het 50-jarig jubileum van Trademart. Het ging dus een feestelijk jaar worden en dat werd het ook. We organiseerden verschillende activiteiten om dit momentum te vieren met als hoogtepunt ons 50 jaar evenement voor exposanten en partners. Echter voelt dit niet als een eindpunt, maar als een tussenstop. We blijven investeren in beleving, comfort en innovatie, want de kracht van ontmoeting blijft, fysiek én digitaal.

Wat neem je mee naar 2026 en wat laat je achter in 2025?

Meenemen: Onze Trademart community verder uitbouwen en de verbinding tussen merken en retailers optimaliseren. Achterlaten: De niet altijd evidente marktconjuctuur was in 2025 wel een uitdaging. De rust mag weer wat terugkeren laat ons zeggen.

Hoe zie je 2026 voor je?

We blijven bij Trademart investeren in wat werkt (onze 200.000 vierkante meter showrooms) en vernieuwen waar het moet: comfort, service en digitale tools. Ons doel is om in 2026 Trademart verder uit te bouwen als hét referentiepunt voor mode, interieur en lifestyle - met phygital als standaard, data als versneller en community als onderscheid.

Heb je een nieuwjaarswens voor je mede-professionals of in het algemeen?

Mijn boodschap: blijf nieuwsgierig, blijf samenwerken en blijf geloven in de kracht van ontmoeting, fysiek én digitaal.

Laura Toledano, General manager West-Europa bij Zalando

Zalando blijft een van de grote e-commerce spelers. Laura Toledano werkte eerder al als general manager voor de regio Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Ierland en pakte in 2025 daar Nederland, België en Luxemburg bij.

Wat waren je verwachtingen voor 2025, en zijn die uitgekomen?

Sinds de lancering van onze vernieuwde strategie in maart 2024 hebben we ons gericht op de uitvoering en de aanpassing ervan aan de specifieke behoeften van de markten. Bij Zalando bouwen we aan een pan-Europees ecosysteem voor e-commerce in mode en lifestyle, gebaseerd op twee groeipijlers: Business-to-Consumer (B2C) en Business-to-Business (B2B). In 2025 hebben we er hard aan gewerkt om dit te realiseren op een manier die aansluit bij de lokale wensen en gewoonten van klanten en merkpartners.

Voor klanten maakt Zalando het verschil door de focus op kwaliteit in de breedste zin van het woord, van assortiment tot digitale ervaring, van bezorging tot inclusieve keuzes. We richten ons ook op lifestyle en zetten inspiratie en entertainment centraal. Samen met mijn marketingteams wilden we al deze aspecten tot leven brengen en hebben we op dit gebied grote stappen voorwaarts gezet.

Laat me drie B2C-voorbeelden noemen. In Nederland, België en andere markten hebben we ons loyaliteitsprogramma Plus vernieuwd als onderdeel van onze focus op kwaliteit. Plus is een gratis programma geworden waar iedereen aan kan deelnemen en dat klanten beloont voor hun interacties. Het creëert een sterkere emotionele band, omdat we impactvolle momenten creëren, zoals live-evenementen. Plus-leden in Nederland konden bijvoorbeeld tickets winnen voor de NN Marathon Rotterdam, waarvan Zalando partner en sponsor is. Onze focus op kwaliteit liet ons ook onze bezorging verder verbeteren, waardoor nu gemiddeld 65 procent van onze Nederlandse leveringen binnen twee werkdagen plaatsvindt.

Ten tweede zijn we blijven investeren in de digitale winkelervaring. Naast persoonlijk advies over maat en pasvorm kunnen klanten ook een reeks schoenen en beautyproducten virtueel passen. Dit helpt klanten te zien hoe schoenen staan en hoe make-up er bij hen uitziet.

Ten derde hebben we Zalando's AI-gestuurde ontdekkingsfeed uitgebreid naar België, Nederland en 14 andere markten, en klantprofielen geïntroduceerd. Hierdoor wordt winkelen visueler en leuker vanaf het moment dat klanten de app openen. De nieuwe feed brengt namelijk de meest indrukwekkende ervaringen van Zalando samen, zoals gepersonaliseerde productaanbevelingen, video's, livestreams en hoogwaardige content van merken, creators en Zalando. Het omvat ook digitale prikborden, waarop mode- en lifestyle-items rond een specifiek thema worden verzameld, bijvoorbeeld 'Streetwear uit België' of 'Stralend door de winter'. Nieuwe klantprofielen bieden gebruikers in alle markten een gepersonaliseerde ruimte voor opgeslagen content, gevolgde merken en creators. En het biedt hen de mogelijkheid hun eigen persoonlijke prikborden met andere Zalando-gebruikers te kunnen delen.

Wat heeft je verrast in 2025?

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door voortdurende veranderingen in de mode- en e-commerce-industrie. In veel van onze markten zien we een aanhoudende verschuiving naar online winkelen en hogere verwachtingen van klanten. We zien ook een toenemende behoefte aan een gelijk speelveld in de Europese e-commercesector, met name gezien de activiteiten van sommige Aziatische spelers. Deze ontwikkelingen hebben invloed gehad op de manier waarop merkpartners zaken doen.

Volgens EU-gegevens blijft het belang van online verkoopkanalen voor klanten en partners groeien. In België en Nederland bijvoorbeeld is het percentage mensen dat internet gebruikt om aankopen te doen gestegen naar respectievelijk 76% en 94% in 2024, tegenover bijna 65% en 86,6% in 2020. Klanten hebben ook hogere verwachtingen als het gaat om inspiratie en gemak: zo zoekt 86% van alle modekopers inspiratie tijdens het winkelen.

Merken in de mode-, beauty- en lifestylebranche moeten zich aanpassen aan deze veranderingen. Bij Zalando is een van onze belangrijkste missies om retailers te helpen hun volledige e-commerceactiviteiten in Europa te beheren en uit te breiden. Dat doen we dankzij ons multi-merkplatform, onze innovaties en onze focus op inspiratie en entertainment.

In Nederland werkten we bijvoorbeeld samen met streetwearmerken als Filling Pieces, The New Originals en The Gang Is Beautiful om een lokaal mode- en cultuurevenement te organiseren op de Amsterdamse Dappermarkt. Dit was een geweldige gelegenheid om in contact te komen met klanten en hen nieuwe stijlen en merken te laten ontdekken. In Parijs organiseerden we een evenement voor Franse en Europese merken, waar we hen de nieuwste trends op het gebied van winkelen en innovaties in e-commerce lieten zien. Dit was een belangrijk moment om van elkaar te leren en merken te helpen de concurrentie voor te blijven.

Bovendien delen we onze expertise op het gebied van marketing, logistiek en software om merken te helpen zich te concentreren op hun kerncompetenties: het creëren van mode- en beautyproducten waar klanten van houden. Zalando's ZEOS biedt bijvoorbeeld logistieke, software- en serviceoplossingen en neemt de orderafhandeling voor retailers uit handen.

In Europa hebben we het gebrek aan gelijke concurrentievoorwaarden geconstateerd. Handhaving is een probleem als het gaat om sommige Aziatische spelers. EU-bedrijven zoals het onze moeten voldoen aan strenge milieu-, veiligheids- en belastingvoorschriften. Dit is positief: het beschermt consumenten en zorgt ervoor dat we aan hoge eisen voldoen. Deze strenge controle geldt echter niet voor alle spelers. Bovendien zien we ook mazen in de wet waardoor jaarlijks miljarden artikelen met minimale controle de Europese markt betreden. We pleiten niet voor belemmeringen voor de EU-markt, maar voor een gelijk speelveld dat verantwoordelijke bedrijven beschermt en Europese bedrijven in staat stelt eerlijk te concurreren op eigen bodem.

Wat neem je mee naar 2026 en wat laat je achter in 2025?

Dat is een heel goede vraag. Het doet me denken aan de Founding Mindset van Zalando. Dit is een set van kernwaarden die als leidraad dienen voor hoe we werken. Een van deze waarden is 'Verplaats je altijd in de positie van onze klant'. Dit betekent dat we beginnen bij onze klanten – zowel consumenten als onze merkpartners. We beginnen altijd met hen in gedachten, bij alles wat we doen.

Onze focus op teamwork neem ik ook mee naar het nieuwe jaar. Een van onze andere kernwaarden luidt 'Wees de grootste fan van je team'. We weten dat in teams nieuwe ideeën ontstaan en worden uitgevoerd, en daarom is dit een heel belangrijk punt. Om sterke teams te bouwen, geven we het beste van onszelf en stellen we hoge eisen aan elkaar. Wanneer collega's baanbrekend werk doen, zorgen we ervoor dat zij daarvoor erkenning krijgen. Dit bevordert samenwerking, innovatie en saamhorigheid.

Er zijn maar weinig dingen die ik achter zal laten. Maar als ik één punt moet noemen, dan is het: minder, maar effectievere vergaderingen. We zijn hier al een tijdje mee bezig bij Zalando en het werkt om ruimte te creëren voor focus, creativiteit en effectief werken. Dus minder vergaderingen volgend jaar, meer actie!

Hoe ziet u 2026 voor zich?

In 2026 zullen we veranderingen in de branche blijven zien en daar moeten we proactief op inspelen. De concurrentie zal intensief blijven, het klantgedrag zal zich verder ontwikkelen en innovatie zal doorzetten. Onze focus blijft gericht op het bouwen van het toonaangevende pan-Europese e-commerceplatform voor mode en lifestyle, zowel voor klanten als voor merkpartners. Aanpassing aan de behoeften van de lokale markt is daarbij essentieel.

Binnen B2C gaan we verder dan pure transacties en richten we ons op 'emotional commerce' om de klantbetrokkenheid te vergroten en een bron van inspiratie te zijn op het gebied van mode, beauty en lifestyle. Een belangrijke strategische impuls zal worden gegeven aan de sportcategorie. In Nederland bijvoorbeeld, wordt onze samenwerking met de marathon van Rotterdam voor het tweede jaar voortgezet, wat een uitstekende kans biedt om hardlopers en sportliefhebbers in het algemeen te inspireren.

Wat innovatie betreft, zal Zalando de augmented reality-ervaring voor het passen van schoenen verder uitbreiden, met als doel 35.000 verschillende schoenmodellen in 2026 aan te bieden. Klanten kunnen hierdoor de look, de kleuren, de materialen en het ontwerp beter beoordelen, en zien of een schoen bij hun stijl past vóór de aankoop. We blijven ons ook focussen op snellere bezorging in Nederland en daarbuiten, waarbij we klanten bewust maken dat we een groter deel van onze producten binnen twee werkdagen leveren.

Binnen de B2B-sector, met ZEOS als centraal punt, blijven we onze activiteiten in 2026 uitbouwen om merken te ondersteunen. B2B omvat ook desoftware-eenheid SCAYLE, dat onderdeel is geworden van de Zalando-groep dankzij de overname van ABOUT YOU afgelopen zomer. SCAYLE biedt software, dat retailers in staat stelt hun e-commerceactiviteiten te runnen. Daarnaast blijft onze dochteronderneming Tradebyte belangrijk om merken actief te laten zijn op verschillende e-commerceplatformen.

Kortom, in het nieuwe jaar zullen inspiratie en interactie een nog grotere rol spelen in de verbinding met klanten. Voor merken geldt dat samenwerking met de juiste partners, op lokaal en internationaal niveau, een belangrijk onderdeel van de strategie moet zijn.

Heb je een nieuwjaarswens voor je collega's of voor iedereen in het algemeen?

Ik zie graag dat we de kracht en waarden van Europa koesteren en benutten. Deze regio zit vol kansen en Zalando is het levende bewijs dat Europa succesvolle digitale groeibedrijven kan voortbrengen. De Zalando Groep, waartoe nu ook ABOUT YOU behoort, werd opgericht tijdens de financiële crisis en bereikt nu meer dan 61 miljoen klanten in 29 landen. Dit is mede te danken aan de Europese interne markt. We hebben de diversiteit van Europa als kans gezien.

Momenteel benutten we dit potentieel echter niet volledig. We moeten als Europa weer sneller en gedurfder te werk gaan en onze eigen visie formuleren: a European dream. Als we dat doen, creëren we een Europa dat economisch sterk en technologisch toonaangevend is. En bestand is tegen uitdagingen. We moeten bureaucratische obstakels wegnemen, de interne markt harmoniseren en deze mondiaal weerbaarder maken met een gelijk speelveld voor iedereen.

We moeten zelfverzekerd zijn en onze ondernemersgeest koesteren. Deze mentaliteit zal ons helpen in 2026 en alle jaren daarna.