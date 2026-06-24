Harrods stelt nieuwe operationeel directeur aan

Luxe warenhuis Harrods promoveert Andreas Efstathiou, de huidige directeur informatietechnologie van de retailer, tot operationeel directeur. Hiermee versterkt het bedrijf zijn C-suite leiderschapsteam.

In een verklaring laat Harrods weten dat de nieuwe rol van Efstathiou als operationeel directeur voor het eerst alle activiteiten in het luxewarenhuis ‘onder één leider’ samenbrengt.

Vanaf september is hij verantwoordelijk voor alle bredere winkelactiviteiten. Dit omvat de toeleveringsketen, winkelfaciliteiten, techniek en beveiliging.

De benoeming volgt op de geplande pensionering van de langdurige operationeel directeur James Healy. Dit is onderdeel van de volgende fase in de ontwikkeling van het Management Executive Committee (MEC) van Harrods. Deze fase volgt op recente benoemingen in het senior leiderschapsteam van het afgelopen jaar. Hieronder vallen Mark Blundell als directeur retail, Sarah Myler als directeur merk en reputatie, en Geoff Weaver als financieel directeur.

Harrods bundelt activiteiten met benoeming van nieuwe operationeel directeur

Harrods voegt toe dat het uitgebreide MEC een ‘belangrijke mijlpaal’ vertegenwoordigt in zijn leiderschapsstrategie. De intentie is om het bestuurlijk toezicht te verbreden en de strategische capaciteiten van het bedrijf te versterken.

Het geherstructureerde comité brengt senior leiders samen uit cruciale functies, waaronder klant en strategie, personeelszaken, financiën en merk en reputatie. Zij ondersteunen algemeen directeur Michael Ward en de bredere organisatie. Het doel is ‘het vergroten van de wendbaarheid en het mogelijk maken van een effectievere, afgestemde uitvoering in een snel veranderende wereldmarkt’.

Ward zei: “Harrods is in ontwikkeling en onze leiderschapsstructuur moet meegroeien. Dit is nodig om tempo te houden, te blijven investeren en de wereldwijde standaard voor een luxe klantervaring te bepalen.

“Onze operationele teams hebben belangrijke transformaties gerealiseerd, zoals ons ‘Future Retail’-programma, doorlopende bedrijfsherontwikkelingen en de vernieuwing van het Harrods.com-platform. Andreas is de ideale leider voor deze nieuwe, eengemaakte rol van operationeel directeur.

“Als operationeel directeur zal Andreas voor het eerst onze end-to-end activiteiten onder één leider samenbrengen. Dit creëert een meer geïntegreerd, wendbaar en veerkrachtig Harrods.”

In een reactie op zijn promotie voegde Efstathiou toe: “Ik ben verheugd de rol van operationeel directeur op me te nemen op zo'n cruciaal moment voor Harrods. Onze activiteiten zijn essentieel voor het leveren van de uitzonderlijke, naadloze ervaring die onze klanten verwachten.

“Door onze end-to-end activiteiten samen te brengen, zijn we goed gepositioneerd om de wendbaarheid te vergroten, de samenwerking te versterken en de klantervaring te blijven verbeteren.”