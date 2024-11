Harvey Nichols kiest Kate Phelan als allereerste creatief directeur

Het Britse luxe warenhuis Harvey Nichols heeft Kate Phelan aangesteld als zijn eerste creatief directeur. Dit is de eerste keer sinds de oprichting in 1831 dat er een creatief directeur is, zo blijkt uit een persbericht aan FashionUnited.

Phelan is een van de bekendste stylisten in Groot-Brittannië en heeft een belangrijke rol in de moderne Britse mode. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring bij British Vogue en Topshop, waar ze veel invloed heeft uitgeoefend op de Britse mode. Ze begint haar carrière in 1984 als modeassistent bij British Vogue en wordt later senior mode-editor bij Marie Claire. Daarna werkt ze 18 jaar als co-creative director bij British Vogue. Van 2011 tot 2017 is ze creative director bij Topshop, waar ze een vernieuwende benadering in de mode introduceert. Daarnaast blijft ze parttime bij British Vogue werken.

In haar nieuwe functie is Phelan verantwoordelijk voor de merkcampagnes van Harvey Nichols en voor het versterken van de visuele identiteit van het merk. Ze rapporteert rechtstreeks aan Julia Goddard, de CEO van Harvey Nichols.

Goddard zegt: “We zijn blij Kate te verwelkomen. Haar indrukwekkende carrière en expertise zullen ons leiderschap versterken en helpen om Harvey Nichols als dé bestemming voor luxe mode te positioneren.”

Phelan voegt toe: “Dit is een spannende tijd voor de detailhandel, met veel nieuwe mogelijkheden om de kanalen die we tot onze beschikking hebben te gebruiken om verhalen te vertellen. Ik ben enthousiast om bij Harvey Nichols aan de slag te gaan. Ik kijk ernaar uit om samen met Julia en het team nieuwe energie en visie voor het merk te brengen.”