Hema krijgt een eigen hoofdredacteur, oud Linda-topvrouw neemt de taak op zich

Een bijzondere aankondiging: Hema krijgt een eigen hoofdredacteur. De functie wordt door Jildou van der Bijl, voormalig hoofdredacteur van tijdschrift Linda., opgepakt per 1 januari. Van der Bijl wordt hiermee verantwoordelijk voor de content op de eigen kanalen van Hema.

Het nieuws wordt gemeld door Adformatie en ook gedeeld door Van der Bijl op LinkedIn. “Door het creëren van de nieuwe functie van hoofdredacteur, laat Hema zien dat ze storytelling serieus neemt. Het is een geweldige uitdaging om de liefde en waardering voor Hema nog meer te laten groeien door verhalen over producten en het merk op een aansprekende en creatieve manier te delen”, aldus Van der Bijl tegen Adformatie.

Halverwege 2023 bleek dat Hema een succesvolle weg was ingeslagen. Op dat moment werden de cijfers over het jaar 2022 gepubliceerd waarin zowel omzet- als winstgroei vermeld stond. Sinds Hema in oktober 2020 is overgenomen door Parcom en Mississippi Ventures focust het bedrijf zich op de kernmarkten. Ook de winkelervaring is vernieuwd in veel Hema-filialen.