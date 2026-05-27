Henry Zankov nieuwe artistiek directeur van Diane von Furstenberg

Henry Zankov is de nieuwe artistiek directeur van Diane von Furstenberg. Dit maakt Graziano de Boni, CEO van Diane von Furstenberg, bekend via een persbericht.

Zijn eerste collectie debuteert in september 2026 tijdens de New York Fashion Week. In deze nieuwe rol houdt Henry Zankov toezicht op de volledige creatieve leiding van het merk, van de collecties tot de visuele identiteit.

De ontwerper blijft daarnaast leiding geven aan zijn gelijknamige merk Zankov, gevestigd in New York en opgericht in 2020. De winst van de CFDA American Emerging Designer of the Year award in 2024 verstevigt zijn positie als een van de meest interessante stemmen in de nieuwe internationale mode.

De ontwerper werkte van 2014 tot 2018 voor DVF, voordat hij zijn eigen merk lanceerde. Zijn terugkeer bij DVF startte afgelopen september met de creatie van een exclusieve capsulecollectie, gepresenteerd bij Bergdorf Goodman.

“Ik ben altijd omringd en geïnspireerd geweest door sterke vrouwen, en Diane is daar de absolute belichaming van. De DVF-vrouw is rebels: zelfverzekerd, nieuwsgierig en onafhankelijk. Het is voor mij een eer en een voorrecht om voort te bouwen op de erfenis van Diane en het merk naar de toekomst te begeleiden”, aldus Henry Zankov.

“Ik juich de visie van Graziano (de Boni, red.) toe. Ik ben enthousiast om te zien hoe Henry's ontwerp, zijn gevoel voor kleur en zijn natuurlijke gevoeligheid een nieuwe generatie veroveren”, licht Diane von Furstenberg toe.

Sinds zijn aantreden bij DVF in 2023 voert CEO Graziano de Boni een langetermijnstrategie uit. Deze is gericht op het herstellen van de stijltaal van het merk en de productauthenticiteit. Ook de herlancering van de wereldwijde distributie staat centraal.

“Het intern terugbrengen van de business in 2025 is een bewuste keuze om de identiteit en waarde van het merk te herstellen. Deze benoeming markeert een nieuwe fase in de evolutie. Henry brengt nieuwe energie, een sterke visie en culturele relevantie die een nieuwe generatie dichter bij DVF kan brengen. Ik kijk ernaar uit om nauw met Henry samen te werken om de erfenis van Diane en DVF te versterken”, voegt Graziano de Boni toe.

DVF is in 1972 opgericht door Diane von Furstenberg. Het merk, beroemd om de iconische wikkeljurk, is uitgegroeid tot een wereldwijd modefenomeen. DVF staat bekend om de gedurfde benadering van kleur en prints en om zijn vrouwelijke, sensuele en nonchalante silhouetten, ontworpen voor de dynamische en eigentijdse vrouw.

Graziano de Boni Credits: Dvf