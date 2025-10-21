Hermès stelt Grace Wales Bonner aan als creatief directeur ready-to-wear mannenmode

Nog een verschuiving in de luxe-industrie. Britse ontwerper Grace Wales Bonner sluit zich aan bij Hermès en neemt de creatieve leiding over de ready-to-wear mannenmode afdeling, zo is te lezen in een bericht van het luxe modehuis.

Hermès roemt de ontwerper voor haar ‘hedendaagse en innovatieve aanpak voor mannenmode’ die ze de afgelopen tien jaar hanteerde en ontwikkelde. Daarnaast is Wales Bonner ‘gepassioneerd over ambacht en cultuur’, wat eveneens in de smaak valt bij Hermès. Haar eerste collectie voor het Franse modehuis zal worden gepresenteerd in januari 2027.

Grace Wales Bonner maakt stap naar Hermès

Wales Bonner maakte de afgelopen jaren furore als mannenmode-ontwerper. Ze studeerde in 2014 af aan de Britse academie Central Saint Martins en heeft al diverse awards op haar naam staan. Zo won ze de CFDA Award voor International Men’s Designer of the Year in 2021 en sleepte ze British Menswear Designer of the Year in 2024 in de wacht.

"Ik ben zeer vereerd dat ik ben aangesteld als creatief directeur van Hermès Men's Ready-to-Wear. Het is een droom die uitkomt om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen, in de voetsporen van een reeks geïnspireerde ambachtslieden en ontwerpers. Ik wil Pierre-Alexis Dumas en Axel Dumas (leiding van Hermès, red.) bedanken voor de kans om mijn visie in dit magische huis te mogen brengen”, aldus Wales Bonner in het bericht.

2025 was het jaar waar veel topposities van luxe modehuizen een nieuwe invulling kregen. Deze posities werden echter voornamelijk opgevuld door mannelijke ontwerpers. Met de komst van Wales Bonner bij Hermès, wordt dit nu iets meer gelijk getrokken maar is het overwicht nog steeds bij de heren.