Hermès: Véronique Nichanian stopt na 37 jaar als artistiek directeur herenmode

Véronique Nichanian stopt na 37 jaar als artistiek directeur van de herenmode bij Hermès.

De ontwerpster presenteert haar laatste collectie voor het Franse luxehuis op 24 januari tijdens de Parijse modeweek voor mannen voor het herfst/winter 2026-seizoen, zo meldt Hermès vrijdag. Nichanian kondigde haar vertrek eerder al aan in een interview met de Franse krant Le Figaro. Daarin zei ze ook dat het goed is als iemand anders de opvolging op zich neemt.

Hermès SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Ik ben erg trots om deel uit te maken van deze grote familie, waar ik tot bloei kon komen en van totale creatieve vrijheid heb genoten”, aldus Nichanian. “Als iemand die verbonden is met vakmanschap en oog heeft voor de emotie van een kledingstuk, heb ik voortdurend mijn benadering van het ‘vêtement-objet’ vernieuwd door de ontwikkeling van een eigentijdse garderobe waarin materialen, technieken, innovatie en erfgoed samenkomen.”

Hermès HW21 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bijna 40 jaar herenmodegeschiedenis

Voordat Nichanian in 1988 de leiding van de herenmode van Hermès overnam op uitnodiging van de voormalige Hermès-topman Jean-Louis Dumas, werkte ze voor het Franse modehuis Cerruti, waar ze haar carrière begon.

In de afgelopen bijna vier decennia heeft ze de herenmode en de ‘Hermès-man’ naar haar beeld gevormd. Haar visie, verankerd in de esthetiek van functionaliteit, ontwikkelde zich voortdurend door constant onderzoek naar materialen, knowhow en kleur.

Selectie van Hermès-tassen, gepresenteerd tijdens de herenmodeshows Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Volgens het persbericht voelen mannen zich prettig in haar looks omdat Nichanian ‘er al die jaren oprecht en authentiek plezier in had’ om hen te kleden. “Ze gaf hen een silhouet – een chique, discrete en tijdloze elegantie – en bedacht persoonlijke details voor hen, details die ze liefkozend ‘selfish’ noemt.”

Hermès SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit artikel is op 17 oktober om 9.57 uur geüpdatet met aanvullende informatie van Hermès.