Hermès: Véronique Nichanian stopt na 37 jaar als artistiek directeur herenmode
Véronique Nichanian stopt na 37 jaar als artistiek directeur van de herenmode bij Hermès.
De ontwerpster presenteert haar laatste collectie voor het Franse luxehuis op 24 januari tijdens de Parijse modeweek voor mannen voor het herfst/winter 2026-seizoen, zo meldt Hermès vrijdag. Nichanian kondigde haar vertrek eerder al aan in een interview met de Franse krant Le Figaro. Daarin zei ze ook dat het goed is als iemand anders de opvolging op zich neemt.
“Ik ben erg trots om deel uit te maken van deze grote familie, waar ik tot bloei kon komen en van totale creatieve vrijheid heb genoten”, aldus Nichanian. “Als iemand die verbonden is met vakmanschap en oog heeft voor de emotie van een kledingstuk, heb ik voortdurend mijn benadering van het ‘vêtement-objet’ vernieuwd door de ontwikkeling van een eigentijdse garderobe waarin materialen, technieken, innovatie en erfgoed samenkomen.”
Bijna 40 jaar herenmodegeschiedenis
Voordat Nichanian in 1988 de leiding van de herenmode van Hermès overnam op uitnodiging van de voormalige Hermès-topman Jean-Louis Dumas, werkte ze voor het Franse modehuis Cerruti, waar ze haar carrière begon.
In de afgelopen bijna vier decennia heeft ze de herenmode en de ‘Hermès-man’ naar haar beeld gevormd. Haar visie, verankerd in de esthetiek van functionaliteit, ontwikkelde zich voortdurend door constant onderzoek naar materialen, knowhow en kleur.
Volgens het persbericht voelen mannen zich prettig in haar looks omdat Nichanian ‘er al die jaren oprecht en authentiek plezier in had’ om hen te kleden. “Ze gaf hen een silhouet – een chique, discrete en tijdloze elegantie – en bedacht persoonlijke details voor hen, details die ze liefkozend ‘selfish’ noemt.”
Dit artikel is op 17 oktober om 9.57 uur geüpdatet met aanvullende informatie van Hermès.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.