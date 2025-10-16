Hermès: Véronique Nichanian stopt na zevenendertig jaar als hoofd herenmode

Na zevenendertig jaar stapt Véronique Nichanian uit het zadel bij Hermès en legt ze de artistieke leiding van de herenmode neer.

De ontwerpster kondigt haar vertrek aan in een interview met de Franse krant Le Figaro. Daarin geeft ze aan dat het goed is als iemand anders de opvolging op zich neemt. Het Franse luxeconcern bevestigde de informatie dinsdagavond aan vakblad WWD. Nichanian presenteert haar laatste modeshow in januari tijdens de Parijse modeweek voor mannen.

Voordat Nichanian in 1988 de leiding van de herenmode van Hermès overnam, was ze actief voor het Franse modehuis Cerruti, waar ze haar carrière begon.