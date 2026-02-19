Het best bewaarde geheim van de mode: thuiswerkers

Ze knippen losse draden af, naaien knopen, ritsen en haken aan en zomen kledingstukken. Ze borduren en versieren met kralen en pailletten, beschilderen stoffen met de hand, knopen kwastjes en vouwen kledingstukken in plastic zakken voor verzending. Zelfs het verven van randen of decoratief stikwerk voor accessoires behoort tot hun taken. Er is nauwelijks een toeleveringsketen in de textiel-, kleding- en schoenenindustrie die zonder thuiswerkers kan. Ingewikkelde, tijdrovende en moeilijk te mechaniseren processen zijn hun expertise.

Precieze wereldwijde cijfers voor thuiswerkers in de kleding-, textiel- en schoenenindustrie zijn moeilijk te vinden. Deze werknemers zijn vaak ‘onzichtbaar’ in officiële nationale statistieken en komen nauwelijks voor in enquêtes binnen de industrie. Volgens WIEGO (Women in Informal Employment: Globalising and Organising) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, data 2021/2022) zouden er wereldwijd 260 miljoen thuiswerkers in alle sectoren kunnen zijn.

De ‘vergeten’ arbeidskrachten in kaart brengen

Volgens schattingen werkt in sommige landen tot 90 procent van de beroepsbevolking in de sector informeel, waarvan de meerderheid vrouw is. Ze werken in kleine, niet-geregistreerde fabrieken, thuis of verzamelen en sorteren (textiel)afval voor recycling. Hoewel een enkel wereldwijd ‘aantal’ voor alleen de kledingsector niet altijd beschikbaar is, merkt WIEGO op dat de kleding- en textielindustrie een van de belangrijkste werkgevers van thuiswerkers is. Alleen al in Zuid-Azië zijn er naar schatting 50 miljoen thuiswerkers. In India toonde onderzoek uit 2012 aan dat 45 procent van de 37,4 miljoen thuiswerkers in het land betrokken was bij kleding en textiel.

Ondanks hun bijdragen aan wereldwijde productie- en recyclingsystemen, komen deze werknemers niet voor in de due diligence-inspanningen van bedrijven. Merken en retailers beweren misschien zelfs dat ze hen niet in dienst hebben. En inderdaad, op papier is dat misschien niet zo. Maar aangezien de toeleveringsketens voor kleding en textiel complex kunnen zijn en vele lagen hebben, weten ze misschien gewoon niet dat hun onderaannemers de bovengenoemde taken uitbesteden aan thuiswerkers. De sessie “The missing millions: Due diligence in informal settings” als onderdeel van het OESO-forum over due diligence in de kleding- en schoenensector werpt licht op deze ‘vergeten’ beroepsbevolking.

Mode, met name haute couture, is vaak afhankelijk van zwaar borduurwerk, dat alleen met de hand kan worden gedaan. Foto van drie creaties gezien op de tentoonstelling “India in Fashion” in Mumbai in 2023 ter illustratie. Credits: Sumit Suryawanshi for FashionUnited

Wetgevende vooruitgang en de data-uitdaging

Saeed Ghani, minister van arbeid en personeelszaken van de regering van Sindh, opende de sessie met een bespreking van de baanbrekende Sindh Home Based Workers Act van 2018. Deze wet geeft elke geregistreerde thuiswerker recht op alle sociale, medische en zwangerschapsuitkeringen, vergoedingen en huwelijks- en overlijdensuitkeringen die volgens de huidige arbeidswetten beschikbaar zijn. Hij benadrukte dat, ondanks de geschiedenis van pro-arbeidswetgeving van de Pakistan Peoples Party, de overgang van beleid naar praktijk de grootste hindernis blijft. De minister wees op de oprichting van een tripartiete raad en de opname van vrouwelijke pleitbezorgers in het bestuur van de sociale zekerheid. Dit om te garanderen dat degenen aan de onderkant van de piramide eindelijk een stem krijgen. Inmiddels zijn er ook tien vakbonden voor thuiswerkers en twee federaties.

Om de kloof tussen wetgeving en realiteit te overbruggen, introduceerde de regering van Sindh een digitale ‘arbeidskaart’ om werknemers onafhankelijk van hun werkgevers te registreren. Dit initiatief werd aangespoord door de Covid-19-pandemie, die een volledig gebrek aan gegevens voor geldoverdrachten aan informele werknemers aan het licht bracht. “Door deze barrière van het werkgeverscertificaat weg te nemen, stellen we hen in staat zich bij de overheid te registreren en gebruik te maken van de faciliteiten onder de sociale zekerheid”, aldus Ghani. Hoewel het aantal uitgegeven kaarten met 150.000 nog laag is, is de minister ervan overtuigd dat dit in de toekomst in de miljoenen zal lopen. “Hopelijk is het misschien in de komende jaren mogelijk om te beweren dat we een beter aantal door de overheid geregistreerde werknemers hebben.”

Wereldwijde due diligence-trends — het evoluerende regelgevingslandschap

Alison Corkery, programmadirecteur recht bij WIEGO, gaf een mondiaal perspectief en identificeerde vier trends die het due diligence-landschap vormgeven. Ten eerste merkte ze een groeiende duidelijkheid op over hoe internationale arbeidsnormen van toepassing zijn op alle werknemers, ongeacht hun status. Ten tweede benadrukte ze dat nieuwe EU-regelgeving zoals CSDDD merken dwingt om verder te kijken dan eerstelijnsleveranciers. Ten derde is deze verschuiving essentieel nu toeleveringsketens circulairder worden en handelsbeleid deze verwachtingen begint te versterken. Ten slotte zien overheden een formalisering van de informele sector.

Hoewel handelsbeleid de toegang tot de markt steeds vaker koppelt aan arbeidsnormen, waardoor economische prikkels voor formalisering ontstaan, waarschuwde Corkery dat wettelijke erkenning niet altijd gelijk staat aan bescherming. “We verwachten dat dit momentum rond de ratificatie van verdragen en due diligence-wetten... wijst op stijgende verwachtingen voor merken, en voor degenen die proactief handelen, is deze verschuiving een kans om leiderschap op te bouwen”, verklaarde ze.

Wat verdienen thuiswerkers in de kledingindustrie? Uitbuiting is wijdverbreid in dit ‘onzichtbare’ deel van de toeleveringsketen. Deze onderaannemers die per stuk betaald worden, bevinden zich helemaal onderaan de toeleveringsketen zonder vakantiedagen, ziektedagen, klachtenmechanismen, gezondheidszorg, uitkeringen of een vangnet. De lonen liggen daardoor ver onder het vaak al lage minimumloon. In India bijvoorbeeld verdienen werknemers tussen de twee en zes roepies (tussen 0,02 en 0,07 Amerikaanse dollar) per stuk voor basistaken zoals het afknippen van draden of het aanzetten van knopen. Hoewel hoogwaardig handborduurwerk zoals Zari of Zardozi meer betaalt, ongeveer 100 tot 300 roepies (ongeveer 1,20 tot 3,60 Amerikaanse dollar) per stuk, kan het voltooien van deze items meerdere dagen intensieve arbeid vergen. Het is daarom niet ongebruikelijk dat een thuiswerker het equivalent van 0,40 tot 1,50 Amerikaanse dollar verdient voor een volledige werkdag van acht uur. In Bangladesh verdienen thuiswerkers vaak minder dan de helft van het minimumloon in de fabriek van 113 Amerikaanse dollar, omdat ze alleen betaald worden voor wat ze voltooien. In Vietnam verdienen ze doorgaans 30 tot 50 procent van het gemiddelde maandloon voor kleding- en textielarbeiders, dat in 2025 ongeveer 163 Amerikaanse dollar bedroeg (alle cijfers gebaseerd op gegevens van WIEGO, ILO en Fashion Revolution). In Oost-Europa ontvangen thuiswerkers in de kledingindustrie ook stukloon, wat resulteert in een maandelijks nettoloon van 250 tot 350 Amerikaanse dollar. Dit is aanzienlijk lager dan het bruto maandelijks minimumloon — 814 euro (ongeveer 880 Amerikaanse dollar) in Roemenië en 551 euro (ongeveer 600 Amerikaanse dollar) in Bulgarije volgens gegevens van Eurostat.

Onzichtbaarheid en de gendergerelateerde aard van werk — de wisselwerking tussen thuis en fabriek

Janhavi Dave, adviseur bij HomeNet International, vestigde de aandacht op de 49 miljoen thuiswerkers in wereldwijde toeleveringsketens, waarvan de meerderheid vrouw is. Ze beschreef een ‘vloeiendheid’ waarbij vrouwen zich verplaatsen tussen fabrieken en thuiswerk, afhankelijk van hun levensfase, zoals de behoefte aan kinderopvang. Deze beweging maakt hen vaak onzichtbaar voor standaard auditinstrumenten, waardoor ze geen contracten, minimumlonen of sociale bescherming hebben.

Een recente studie van HomeNet op twaalf locaties vond alarmerende niveaus van onzekerheid, waaronder gevallen van honger onder de kinderen van werknemers. Dave benadrukte dat deze werknemers een structureel, maar niet-erkend, onderdeel van de industrie zijn. “Thuiswerkers staan in feite onderaan de productieketen... ze waren zich niet bewust van de merken waarvoor ze produceerden en maakten daarom geen deel uit van het due diligence-proces van bedrijven”, verklaarde ze.

Gezondheidsrisico's op de vuilnisbelt — afvalrapers en de risico's van de circulaire economie

Terwijl merken snakken naar ‘gerecyclede’ vezels, vaak gemaakt van afval buiten de textielketen zoals plastic, deelde Gisore Nyabuti de schrijnende realiteit van degenen die deze materialen verzamelen. Hij begon op negenjarige leeftijd met het verzamelen van afval, aangemoedigd door zijn moeder. Hij beschreef een sector vol gezondheidsrisico's, waaronder chemische dampen en een volledig gebrek aan vaccinatie of beschermende uitrusting. Hij merkte op dat hoewel merken ‘schone schoonheid’ willen in hun gerecyclede plastics, ze zelden informeren naar de mensen die deze materialen verzamelen.

Nyabuti begreep al vroeg dat er kracht zit in eenheid en sloot zich aan bij de Kenya National Waste Pickers Welfare Organisation als voorzitter, die vandaag de dag 46.000 afvalrapers bereikt. Hij benadrukte de dagelijkse strijd voor waardigheid en verklaarde: “In de middenklasse- en rijke buurten laten ze afvalrapers niet toe om de recyclebare materialen op te halen, ze worden anders bekeken... een afvalraper is geen schoon persoon.” Nyabuti uitte zijn bezorgdheid dat beleidsbenaderingen zoals de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) de werknemers van wie ze afhankelijk zijn, zouden kunnen uitsluiten als ze niet met een menselijk perspectief zijn ontworpen. “Het lijkt op dit moment een beetje eenzijdig, maar als het goed wordt gedaan, zal het de werknemers versterken”, benadrukte hij.

Voorbij de fabrieksvloer — merkverantwoordelijkheid en de kracht van transparantie

Francesca Mangano, hoofd MVO en duurzaamheid van TFG Brands London, deelde een vooruitstrevende bedrijfsbenadering. Ze legde uit hoe haar bedrijf verder ging dan een basisgedragscode om een specifiek beleid voor thuiswerkers te implementeren. Ze erkende dat hoogwaardige, versierde kledingstukken niet door machines gemaakt kunnen worden. Daarom probeerde ze thuiswerkers te de-stigmatiseren en hen te behandelen als een ‘verlengstuk van de stamboom’ in plaats van een te verbergen risico.

Mangano's bezoek aan plattelandsgemeenschappen in Sikandarbad nabij Delhi transformeerde de aanpak van het merk. Het onthulde hoe inkooppraktijken — zoals alleen kosten berekenen voor kleine maten — de levensstandaard van werknemers direct beïnvloedden. Ze pleitte voor een verschuiving van westers-gerichte veiligheidseisen naar het luisteren naar de werkelijke behoeften van de werknemers, zoals lampen op batterijen of vrouwelijke artsen. “Het hebben van dat beleid was een middel om het gesprek op gang te brengen en onze leveranciers op hun gemak te stellen met het idee dat we de aanwezigheid van thuiswerkers in onze toeleveringsketen verwelkomden”, merkte ze op.

Op de vraag waar merken kunnen beginnen, benadrukte ze ‘kleine stappen’. “Ga het gesprek aan met je leveranciers”, drong ze aan, en voegde eraan toe dat “wat je zult vinden geen fraai beeld is”. Het zal echter leiden tot vooruitgang door de tussenpersonen te begrijpen en over te brengen dat het merk thuiswerkers verwelkomt. Onder de uitdagingen die nog besproken moeten worden, vallen stukloon, vakbondsvorming en het omgaan met crises zoals Covid-19.