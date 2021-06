Het debuut van Glenn Martens voor Diesel

Diesel SS22

Glenn Martens’s ontwerp ontmoet Diesel’s denim

Tussen it-girls en cowboys

Belgische ontwerper Glenn Martens maakte deze week zijn debuut bij denim merk Diesel. Zijn eerste collectie voor het merk is onderdeel van Milan Men’s Fashion Week. De digitale presentatie van het merk, dat onder de Italiaanse modegroep OTB SpA valt, is opgedeeld in vier scenes. De kijker volgt de hoofdpersoon - die wakker wordt uit een droom - van een huisfeestje, naar de straat, in een lift tot een rood landschap dat doet denken aan Mars. Aan het einde wordt de roodharige vrouw opnieuw wakker op het feestje zoals in de openingsscène waardoor de grenzen tussen realiteit en fictie vervagen. De creatief directeur, wie Diesel’s denim heeft gedeconstrueerd en daarmee de deur opent naar een compleet nieuwe wereld, speelt met illusies. Jeans in diverse snits en wassingen, denim jassen en accessoires zoals tassen en riemen komen voor in de collectie.De bereidheid van Martens om te experimenteren en te spelen met silhouetten is overduidelijk in de collectie voor mannen en vrouwen. De Y/Project ontwerper doet dit door Diesel’s denim erfgoed op te pakken en te onderwerpen aan zijn deconstructieve aanpak. Jeans lopen tot in de laarzen, broeken hebben extra zakken, gekleurde tussenvoegsels en een wijd spectrum van wassingen. Er is ook een overlap met Y/Project waar Martens dezelfde aanpak heeft, alleen met wat minder denim. De ontwerper heeft voor de collectie ook gebruik gemaak van oude stoffen van het merk en deze een nieuw leven gegeven. Daarnaast is de collectie het startpunt van Diesel Library. Dit concept wordt geïntroduceerd voor SS22 en bestaat uit genderneutrale basics die aangeprijsd worden voor hun duurzaamheid.De denim aanpak is een mix tussen de esthetiek van jaren negentig sportkleding, cowboys en de it-girls uit de eerste jaren van de 2000s. Styling en gelaagdheid spelen een belangrijke rol. Een riem meanders door diverse tops en jurken en houdt ze bij elkaar, maar verstoort daardoor wel de vorm van de kleding. De collectie wordt afgemaakt met extensief gebruik van de merknaam door de Diesel-D op tassen, schoenen en broeken te plaatsen.