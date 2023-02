Hieke Bakker benoemd tot European Sales Director bij We Fashion

Boetiek van We Fashion. Beeld: We Fashion

Hieke Bakker is benoemd tot European Sales Director bij de van oorsprong Nederlandse modeketen We Fashion. Dat meldt het bedrijf in het persbericht. Bakker bekleedt de functie sinds 1 februari 2023.

Bakker werkt al sinds 1993 bij We Fashion, zo is in het persbericht te lezen. Tot 2010 was ze Sales Director voor Duitsland en daarna Director Retail Operations voor We Fashion in Europa. Bakker ‘kent elke store in elk land, en veel van de collega’s in de winkels. Ze is een echte We-ambassadeur, in de breedste zin van het woord’, aldus CEO Joris Aperghis.

De teams van Retail Operations en Sales worden vanaf nu geïntegreerd, en Bakker krijgt er de leiding over. Bakker zelf is ‘supertrots en blij met deze uitdaging bij dit prachtige bedrijf! De integratie van de teams Retail Operations en Sales biedt ons enorm veel potentie’, schrijft ze. “Ik ben ervan overtuigd dat We Fashion onze klant op deze manier van de beste winkelervaring kan voorzien.”

Bakker volgt Dimitri Broeren op. Hij vertrekt naar optiekconcern Grandvision.