Hoofd Artez Fashion Design gaat met pensioen en draagt het stokje over aan oud-studente

Matthijs Boelee, het huidige hoofd van de opleiding Fashion Design bij Artez, gaat met pensioen. Dit maakte Artez bekend in een persbericht. Per nieuw studiejaar 2025-2026 neemt Sanne Schepers het stokje van Boelee over. Zij studeerde in 2011 af aan Artez en was zelf een leerling van Boelee.

Boelee heeft 40 jaar ervaring in het mode- en kunstonderwijs, waarvan 35 jaar bij Artez. Nadat hij in 1985 afstudeerde aan de afdeling Modevormgeving van de Hogeschool voor de Kunsten, waar hij les kreeg van de oprichter Elly Lamaker, begon hij snel met lesgeven in Arnhem. Daarnaast gaf hij ook les aan modeacademies in Maastricht, Breda en Kampen.

Tijdens zijn 19 jaar als hoofddocent bij Artez richtte Matthijs zich extra op textiel, traditionele ambachten en technologie. Ook zette hij de social media-kanalen van de opleiding op en vulde deze met nieuws en werk van studenten en alumni. Daarnaast ontwikkelde hij de Arnhem Fashion Design-website, een uitgebreide online verzameling van afstudeercollecties en projecten. Aan het begin van zijn loopbaan combineerde hij zijn passie voor onderwijs met zijn eigen modemerk Illustrious Imps.

Sanne Schepers wordt nieuwe hoofd Artez Fashion Design

Schepers is samen met Anne Bosman de drijvende kracht achter het duurzame modemerk Schepers Bosman, bekend van kleding dat op kleine schaal in Nederland wordt vervaardigd. Daarnaast geeft ze al enkele jaren les bij Artez. Ze begeleidde onder andere het project Collectie Arnhem, dat bedoeld is voor derdejaarsstudenten. In 2011 studeerde ze cum laude af aan Artez in de bachelor Fashion Design. Daarna vervolgde ze haar opleiding aan l'Institut Français de la Mode (IFM) in Parijs, waar ze de master Fashion Design behaalde.

“We zijn Matthijs zeer dankbaar voor zijn bevlogenheid, inzet en toewijding. We wensen Sanne veel succes, plezier en inspiratie bij het voortzetten van zijn werk, zodat Fashion Design bij Artez ook in de toekomst een broedplaats blijft voor talent en creativiteit,” aldus het persbericht.