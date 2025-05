Hoofd communicatie verlaat Otto Group na 22 jaar

Thomas Voigt, jarenlang vice-president Group Corporate Communications and Public Affairs van de Otto Group, verlaat de modegroep.

Voigt, die 22 jaar voor het Hamburgse bedrijf werkzaam is, draagt de leiding per 1 maart 2026 over aan Annette Siragusano, zo deelde de Otto Group vrijdag mee. Martin Zander fungeert als plaatsvervanger op het gebied van bedrijfscommunicatie, terwijl Bernd Rakers het Berlijnse Public Affairs-kantoor van de Otto Group blijft leiden. Beiden rapporteren rechtstreeks aan Siragusano.

“Met de overgang van Thomas Voigt naar Annette Siragusano komt een succesvol tijdperk ten einde en begint er zeker een eveneens nieuw tijdperk”, aldus Petra Scharner-Wolff, directrice van de Otto Group. “We zijn bijzonder verheugd dat we met Annette Siragusano een uiterst ervaren, flexibele en strategisch onderlegde communicator en teamspeler hebben gevonden voor deze veeleisende taak, waarmee we ook in zeer uitdagende tijden maatstaven zullen blijven zetten in de bedrijfscommunicatie.”

Uit de eigen gelederen

Annette Siragusano Credits: Otto Group

De nieuwe hoofd communicatie komt uit de eigen gelederen. Siragusano is sinds oktober 2022 werkzaam als Division Manager Group Corporate Communications bij de Otto Group. Daarvoor was ze vele jaren verantwoordelijk voor de bedrijfscommunicatie van de beursgenoteerde Comdirect Bank AG en werkte ze als Global Head Content Strategy and Cross Channel Campaign Management bij vastgoeddienstverlener Engel & Völkers Gruppe.

Haar toekomstige plaatsvervanger Martin Zander deed ervaring op als landspolitiek correspondent voor het persbureau DDP en als redacteur voor de televisiezender Sat.1. Vervolgens was de jurist en journalist hoofdredacteur bij videoproductiebedrijf Mhoch4 en Senior Vice President Communications bij het door Otto ontwikkelde online betaalsysteem Yapital, voordat hij in mei 2016 Division Manager Group Corporate Communications van het Hamburgse handelsconcern werd.