Hoofd E-commerce van Hunkemöller vertrekt naar Galeria

Er vinden wisselingen van de wacht plaats in de top van het Duitse Galeria. Zo waait Bert Middendorp, het hoofd van de E-commerce-afdeling van Hunkemöller, over. Dat maakt Galeria bekend in een persbericht.

Middendorp werkte ruim negen jaar bij Hunkemöller. Hij begon in 2014 als manager van de E-commerce-afdeling. In deze functie hield hij een oog op de traffic en de conversie voor Hunkemöller’s online winkels en de shopapp in Nederland, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, Frankrijk, Spanje en België, zo staat op LinkedIn. Sinds april dit jaar zat hij op de stoel als ‘Head of E-commerce’. In zijn nieuwe functie bij Galeria zal hij als ‘Director E-commerce’ aan de slag gaan.

Naast de nieuwe ‘Director E-commerce’ wordt er ook een nieuwe ‘Chief Technology Officer’ benoemd: Sven Lipowski. Bovendien krijgt het bedrijf een nieuwe ‘Director Digitalisation’: Michael Drexler. Hij zat eerder op de stoel als ‘Director E-commerce’ bij Galeria.

Het managementteam is niet het enige dat van versterking wordt voorzien. Zo meldt Galeria, in een interne brief aan werknemers in handen van FashionUnited, dat het zo’n 3.500 werknemers wil aannemen in Duitsland. Dit doel moet in december bereikt zijn.