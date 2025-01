Hoofd technologie verlaat Columbia Sportswear Company

Skip Potter, Chief Technology and Information Officer van het Amerikaanse sportmodebedrijf Columbia Sportswear Company, verlaat het bedrijf. Dit blijkt uit een rapport van Columbia. Potter begon in augustus 2021 bij het bedrijf en was voorheen Chief Technology Officer van Nike.

Potter heeft, volgens zijn LinkedIn-profiel, meer dan twee decennia ervaring in IT. In zijn functie bij Columbia was hij verantwoordelijk voor het leiden van de wereldwijde digitale aanwezigheid van het bedrijf, waaronder de omnichannel- en supply chain-capaciteiten van het merk. Hij gaf vier jaar lang leiding aan 2.000 digitale en e-commerce teamleden van Nike.

Columbia Sportswear is al sinds 1993 in de Nederlandse markt aanwezig. Het merk heeft een uitdagend 2024 achter de rug. In een financieel verslag over het derde kwartaal noteert Columbia Sportswear Company een omzetdaling van 5 procent, naar 931,8 miljoen dollar (omgerekend 902,9 miljoen euro). De netto-inkomsten kwamen uit op 120 miljoen dollar (ongeveer 110 miljoen euro), vergeleken met 158 miljoen dollar (ongeveer 144 miljoen euro) in hetzelfde kwartaal vorig jaar. CEO Tim Boyle benadrukt dat de resultaten van het derde kwartaal een voortzetting zijn van de moeilijkheden, zoals warmer weer en terughoudendheid van consumentenbestedingen.