Hudson’s Bay Company benoemt nieuwe president

Hudson’s Bay Company heeft Iain Nairn aangesteld als president van het Canadese bedrijf. HBC maakt dit bekend in een persbericht.

Nairn wordt door HBC een ‘retail veteraan’ genoemd. Zo was hij CEO of Kikki.K, CEO van David Jones, CEO van Country Road Group en CEO van Witchery Group. “Weinig merken hebben zoveel naamsbekendheid en zo’n grote band met klanten als Hudson’s Bay en ik zie er naar uit om onderdeel te worden van zo’n retail instituut,” aldus Nairn in het statement.

HBC CEO Helena Foulkes reageert in het persbericht dat de zoektocht naar een nieuwe president wereldwijd gevoerd werd. Het bedrijf wilde zeker weten ‘de juiste persoon te vinden om de zaak te leiden en het Hudson’s Bay merk vooruit te brengen’.