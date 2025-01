Hugo Boss benoemt James Foster tot hoofd internationale marketing

Hugo Boss benoemt James Foster tot Senior Vice President Global Marketing (hoofd internationale marketing), zo blijkt uit een persbericht van de Duitse moderetailer. Foster treedt per januari 2025 officieel in dienst bij het modehuis en volgt Nadia Kokni op, die het bedrijf in december 2024 verliet om nieuwe kansen na te streven.

Foster brengt meer dan 20 jaar ervaring in de wereldwijde marketing mee. Bij het sportmodemerk Adidas bekleedt hij gedurende 13 jaar diverse leidinggevende functies, waaronder in marketing en management. Daarna werkt hij als Global Head of Marketing en Chief Marketing Officer bij Ikea Retail. Voor zijn overstap naar Hugo Boss leidt Foster de marketingactiviteiten voor de EMEA-regio bij Netflix vanuit Amsterdam.

Daniel Grieder, CEO van Hugo Boss, bedankt Kokni voor haar bijdrage sinds haar aanstelling in januari 2023. “We waarderen Nadia's waardevolle inspanningen om de merkwaarde van Boss en Hugo te versterken. We wensen haar veel succes in haar persoonlijke en professionele toekomst. Tegelijkertijd zijn we verheugd met de komst van James Foster, die met zijn uitgebreide ervaring als marketingleider bij internationale bedrijven een uitstekende opvolger is,” zegt Grieder.

Grieder voegt toe: “James versterkt onze klantgerichte strategie en creëert unieke klantbelevingen die passen bij onze missie om klanten in fans te veranderen. Met zijn expertise bouwen we verder aan het succes van onze merken.” In de komende maanden richt Foster zich op het verder versterken van de marketingactiviteiten en het ontwikkelen van campagnes voor de merken Boss en Hugo.