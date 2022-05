Hugo Boss COO stapt op

Heiko Schäfer, COO bij Hugo Boss AH, legt zijn functie neer per 31 mei dit jaar, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Schäfer zat iets langer dan twee jaar bij Hugo Boss AG. De topman stapt op om een ‘nieuwe professionele opdracht na te jagen buiten de groep’.

De taken van Schäfer worden onderverdeeld onder het huidige management van de groep. CEO Daniel Grieder zal een deel op zich nemen en Yves Müller neemt de rest op zich. “Heiko Schäfer heeft duidelijke de doelen die we hebben gesteld als onderdeel van onze Claim 5 strategie vooruit geduwd en de efficiëntie en flexibiliteit in onze waardeketen verbeterd,” aldus Grieder in het persbericht.

Schäfer was voor zijn tijd bij Hugo Boss werkzaam bij Tom Tailor. Hier was hij eerst COO en later CEO. Ook heeft hij de Adidas Group en Kohlberg Kravis Roberts op zijn cv staan.