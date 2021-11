Hugo Boss schudt management op

Wisseling van de wacht binnen het management van Hugo Boss. Onder de nieuwe CEO Daniel Grieder, die dit voorjaar in functie trad, is het senior managementteam de afgelopen maanden opgeschud. Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

Judith Sun is aangesteld als managing director voor de regio Greater China. Luigi Boiocchi, voorheen werkzaam bij Ralph Lauren, is nu verantwoordelijke voor de regio Rusland en opkomende markten. Christopher Körber, net als Grieder afkomstig van Tommy Hilfiger, zal leiding geven aan de divisie schoenen en accessoires. Miah Sullivan is benoemd tot senior vice-president Marketing & Brand Communications.

Dit nieuws komt gelijktijdig met de publicatie van de geconsolideerde kwartaalcijfers van Hugo Boss. In het derde kwartaal van het boekjaar steeg de omzet met 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, naar 755 miljoen euro. Daarmee ligt de omzet zeven procent boven het niveau van voor de pandemie.