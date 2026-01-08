Hugo Boss versterkt damesmode met nieuwe leidinggevende functie

Het modeconcern Hugo Boss uit Metzingen benoemt Kerstin Dorst in de nieuw gecreëerde functie van Senior Vice President Business Unit Womenswear. Dorst start in haar nieuwe functie op 15 januari, zo meldt Hugo Boss donderdag. In deze rol rapporteert ze aan Oliver Timm, commercieel directeur bij Hugo Boss.

Nieuwe hoofd damesmode afkomstig van Tory Burch

Ze is afkomstig van het Amerikaanse modebedrijf Tory Burch, waar ze meer dan tien jaar werkzaam was. Volgens het persbericht speelde ze daar ‘een centrale rol’ in de uitbreiding van de hoofdcollectie en de sportkleding van het merk. Daarvoor was ze ruim vijf jaar werkzaam voor sportartikelenfabrikant Adidas in Herzogenaurach, waar ze verschillende functies in Duitsland en Azië bekleedde. Ze droeg onder meer bij aan de lancering van de premium sportkledinglijn SLVR.

“Haar uitgebreide internationale ervaring en gedegen expertise zullen een centrale rol spelen om onze damesmode-activiteiten in de komende jaren naar een hoger niveau te tillen,” aldus Timm over Dorst. Zij wordt ook verantwoordelijk voor de creatieve richting van de damesmodecollecties en zal nauw samenwerken met Marco Falcioni, creatief directeur van Hugo Boss.

De benoeming volgt op de herziening van de organisatiestructuur, die in december werd gepresenteerd onder de naam ‘Claim 5 Touchdown’. Het doel is om de heren- en damesmode als twee ‘onafhankelijke, sterke pijlers’ te positioneren. Hiermee wil het bedrijf het potentieel voor winstgevende groei benutten, dat het met name in de damesmode ziet.

“Met de nieuwe organisatiestructuur richten we onze business units opnieuw in om onze focus op damesmode verder aan te scherpen en de basis te leggen voor toekomstige groei,” vervolgt Timm. “De nieuwe opzet stelt ons in staat om nog beter rekening te houden met genderspecifieke behoeften en in de toekomst in beide segmenten collecties aan te bieden met een consequente, klantgerichte aanpak.”

De herenmode van het merk Boss blijft onder leiding van Christian Schwinn. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor Hugo Menswear als Senior Vice President Business Unit Menswear.