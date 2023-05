Hugo Boss wil bodywear-segment versterken, benoemt Head of Design & Creative Technical Product Development

Hugo Boss benoemt Béatrice Cené tot Head of Design & Creative Technical Product Development Bodywear and Hosiery (BW&H). De Franse Cené trad op 1 mei in dienst en wordt verantwoordelijk voor de groei van de bodywear-divisie, zo maakt Hugo Boss bekend in een persbericht.

Cené rapporteert rechtstreeks aan vicevoorzitter van de Bodywear and Hosiery-afdeling, Margarete Löcker, en wordt verantwoordelijk voor het creatieve beheer van de productcategorieën ondergoed, loungewear, nachtkleding, badmode en kousen.

In haar nieuwe functie leidt Cené de ontwerp- en technische ontwikkelingsteams voor de dames- en herencollecties van Boss en Hugo. Cené zal zich voornamelijk concentreren op de uitbreiding van Boss’ nieuwe bodywear en sokken voor vrouwen.

Voordat Cené de Duitse modegroep binnenstapte, werkte zij voor Tommy Hilfiger als Senior Design Director en was zij verantwoordelijk voor het segment ondergoed, loungewear, nachtkleding en badmode voor kinderen, mannen en vrouwen.