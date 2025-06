Hunkemöller Global Head of Wholesale vertrekt

Jeroen van den Oever, tot op heden verantwoordelijk voor de wereldwijde wholesale activiteiten van Hunkemöller, kondigt vandaag op LinkedIn aan dat hij de rol van International Strategic Account Director bij New Amsterdam Apparel heeft aangenomen.

New Amsterdam Apparel is licentiehouder, distributeur en verkoopagentschap dat premium merken, waaronder Michael Kors en Wolford, bedient in Europa. In deze nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor het optimaliseren van de samenwerkingen met online en offline moderetailers en voor het aantrekken van nieuwe partners, zo schrijft hij op LinkedIn.

Van den Oever werkte vóór deze nieuwe rol bij Hunkemöller (van juni 2022 tot en met mei 2025) als Global Head of Wholesale. In totaal heeft hij zo'n 25 jaar ervaring in de mode, waaronder als leidinggevende in fashionmanagement bij bedrijven zoals Joop!, Hugo Boss en Laren Fashion.